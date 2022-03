Las claves de @blancanutri para que los niños coman de manera saludable

¿A qué nos cuesta más hacer frente como padres a la hora de dar de comer a nuestros hijos: el tiempo, la falta de información, etc?

Creo que la falta de información es la barrera más complicada ahora mismo, aunque es cierto que cada vez nos vamos concienciando más. Por ejemplo, aún la mayoría de los padres y abuelos creen que un niño que no desayuna galletas no es un niño. Todavía nos queda trabajo de concienciación en la alimentación infantil, parece que no nos damos cuenta que precisamente la alimentación de los niños es crucial porque es el momento en que se está formando el sistema inmune, y ¿quién no querría fortalecerlo? El problema es el desconocimiento de la relación que existe entre la alimentación y la inmunidad.

Un problema grave a nivel general, especialmente en los niños, que tú misma has comentado. ¿Qué hacemos con el azúcar?

Si tu hijo ya está acostumbrado a comer todo azucarado no intentes quitarle de golpe esa costumbre. Por ejemplo, si desayuna cacao azucarado con leche, podrías sustituir cada día 1/4 cucharadita de ese cacao azucarado por cacao puro. De esta manera, poco a poco, se irá acostumbrando al nuevo sabor.