Así afecta la placenta previa al embarazo y el parto

Haber tenido placenta previa en un embarazo anterior.

Las cesáreas anteriores .

. Ser de raza negra o asiática.

El tabaquismo .

. Las cirugías de útero con apertura de la cavidad cervical.

Dar a luz con placenta previa

Aunque se diagnostique una placenta previa en la semana 20 de embarazo, afortunadamente, la gran mayoría de las placentas acaban insertándose bien, según avanza la gestación, de modo que, tal como apunta la Dra. Yoana Chiverto, “al final del embarazo tan solo hay un 0,25-0,5% de placentas previas reales”.

Si el diagnóstico se ha mantenido hasta el final de los nueve meses, habrá que hacer una cesárea obligatoriamente. Pero si la placenta ya se ha colocado en su lugar correcto, el parto puede ser por cesárea o vaginal, dependiendo de las circunstancias concretas.

La placenta previa no supone ningún peligro para el feto durante el embarazo, ya que cumple sus funciones a la perfección. Pero en gestaciones no controladas en las que se llega al final sin diagnóstico de placenta previa, las contracciones pueden desencadenar sangrados importantes con riesgo vital para la madre y el bebé. Si hay un control y un diagnóstico previos, no habrá problema, pues se programará una cesárea para no correr riesgos innecesarios.