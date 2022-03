¡S.O.S, llega la EVAU! Cómo ayudar a tu hijo a gestionar sus emociones

¿Cómo reaccionar si no consiguen el objetivo?

Además de los exámenes en sí, la EVAU también supone la espera de las notas y la llegada de estas, con todo lo que ello implica sobre acceder o no a los estudios soñados. “Lo mejor es ayudarles previamente a huir de radicalismos a la hora de afrontar los exámenes y después elegir su carrera”, apunta el representante de CEU San Pablo. “Las frases del tipo ‘o entro en este Grado o mi vida ya no tendrá sentido’ no ayudan de ningún modo a mantenerse serenos. Y es frecuente que los hijos entren en ese bucle que multiplica la presión”, explica.

Su recomendación es intentar que amplíen su horizonte y su perspectiva (”si no existiera esa carrera, ¿qué otra opción escogerías?”). Lo importante es que afronten la EVAU con más de una opción en mente para poder pasar la prueba con más tranquilidad.

¿De qué manera actuar si finalmente las calificaciones no son las deseadas? “Lo más importante es ayudarles a superar el fracaso, explicarles que en la vida siempre hay situaciones injustas que uno tiene que saber afrontar y enfocarles al momento presente, a lo que pueden hacer hoy y ahora”, describe Antonio Milán Fitera.

Además, “y aunque parezca que no quieran escucharlo”, aconseja repetirles que se les quiere por encima de todo, “porque saberse incondicionalmente queridos por sus padres es el factor que mejor previene de todo tipo de anomalías en el desarrollo de los hijos, también en este momento crucial en sus vidas”, insiste.