Asma y deporte: ¿son compatibles?

Unos requisitos que, valorados por un especialista y, como recalca la doctora, “seguidos de un tratamiento adecuado, nos dejaría recomendar la práctica de un deporte”.

Mi asma no es grave, ¿qué deportes son los más aconsejados?

Si el asma no es grave (o lo es pero está bien controlada), uno de los deportes más recomendados para el niño asmático es la natación. Esta no provoca una excesiva presión pectoral y se practica en un ambiente húmedo. Sin embargo, “a nivel de ejercicio, no existe ningún deporte que esté sistemáticamente desaconsejado”.

Así, “las limitaciones no vienen tanto por el nivel de ejercicio, sino por las condiciones climatológicas o el lugar donde se desarrolla la actividad”. Por ejemplo, en el caso de los deportes al aire libre, con la presencia de polen, sobre todo, en personas con asma alérgico. Esto marca más la idoneidad de un deporte u otro.

Entre los más recomendados están, además de la natación, el atletismo o deportes de equipo como el béisbol o el rugby; mientras que los deportes más enfocados a la resistencia, como el ciclismo o el fútbol, con trayectos y tiempos más largos estarían entre los menos recomendados, pero no por ello desaconsejados. Y, nos apunta la doctora, “ni la práctica de gimnasia ni el deporte en el colegio está contraindicado para niños con asma”.

Cuidados y recomendación para asmáticos que practican deporte

Para marcar unos cuidados o recomendaciones concretas, “todo depende del grado de control del asma que tenga cada paciente”. Algunos asmáticos, por ejemplo, no precisan pre-medicarse antes de practicar deporte, pero, “en algunos casos hay niños que deben tomar una medicación con broncodilatador unos 10-15 minutos antes de realizar ejercicio”. Así, lo más importante a tener en cuenta es: