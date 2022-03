Los tratamientos más eficaces para el estrabismo

El estrabismo infantil, como el que se da en los adultos, es una patología que aparece cuando uno ojo está más o menos desviado, en cualquier dirección y en cualquier momento. Es decir, un ojo está recto y otro desviado. Algo que ocurre porque los seis músculos que rodean a cada ojo no trabajan como si fuesen un único equipo, aunque deberían. No enfocan el mismo objeto y, por tanto, se envían dos imágenes diferentes al cerebro, una por cada ojo. Un hecho que confunde al cerebro y que, en el caso de los niños, aprende a suprimir la imagen que proviene del ojo más débil. Por eso, si no se trata, este ojo nunca verá bien y puede haber consecuencias en la edad adulta.

Sobre estas consecuencias, todos los mitos que rodean esta patología y qué tratamientos existen, hemos querido hablar con el Dr. Javier Hurtado, especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo de la Clínica Rementería, además de autor del libro El estrabismo infantil tiene cura. Muy pocos oftalmólogos se dedican a enderezar los ojos (la mayoría operan cataratas o miopía), pero él es uno de ellos. Ante la pregunta más clara, si el estrabismo tiene cura, su respuesta es rotunda: “sí, la cura más clara en los niños es que, con los tratamientos que ponemos, el cerebro consigue por fin unir las imágenes de los dos ojos”.

¿Qué consecuencias tiene si no le pongo remedio?

En primer lugar, el doctor nos informa de que “curar al estrabismo supone eliminar todo de golpe”. Es decir, el niño que tiene estrabismo mira solo con un ojo, por tanto, “apaga una parte del ojo desviado, deja de tener visión en 3D, calcula peor las distancias, además de un menor campo visual. Tiene riesgo de padecer ojo vago y un mayor riesgo de tener un accidente en cualquiera de sus ojos”.

Sabiendo entonces de dónde partimos, podemos decir que lo primero que hay que tener en mente para hablar de consecuencias es que “la mayor parte del cerebro va a tener algún tipo de implicación en la visión”. Por eso, un niño con dificultades visuales, tiene asociada una dificultad de aprendizaje. “Mayor o menor, pero la tiene”. Si el cerebro se implica en esta visión, el cerebro no ve bien y, por tanto, trata de adaptarse a todo, aunque ese todo sea erróneo. Dejar pasar el tiempo, como nos cuenta el doctor, “hace que el cerebro (que viene trabajando por error) se vuelva poco menos flexible y que la posibilidad de mejoría se reduzca”.

Tratamientos para corregir el estrabismo

Los tratamientos para corregir el estrabismo son, en realidad, bastante numerosos, “empezando por no hacer nada”. Como nos cuenta el experto, “hay estrabismos que se corrigen solos”. A partir de aquí, lo más importante para saber el tipo de tratamiento que aplicar en un niño es el grado de desviación de los ojos. Con él podremos decidir entre: