Raquel Sánchez Silva se estrena en el mundo de la literatura infantil con seis cuentos

¿Crees que hacen falta en el panorama literario actual más historias sobre ello?

Como madre de mellizos, identifiqué esa necesidad una noche leyendo un cuento a mis hijos antes de dormir. Uno de ellos, me interrumpió para preguntarme dónde estaba el hermano del protagonista del cuento. En ese momento, me di cuenta de que, para ellos, en la vida, cada vez que ocurre algo significativo, su hermano o hermana están cerca. Si en la vida siempre tienen a su hermano, ¿por qué en los cuentos no? Esa fue la razón principal para escribir DosMunDos. Que ellos se vieran reflejados en los cuentos.

¿Estamos ante un libro didáctico? ¿Qué nos enseña?

La psicóloga, Alicia Banderas, ha sido el complemento esencial de este libro. Desde el primer momento, le pedí a la editorial una guía profesional para analizar, desde los cuentos, las principales cuestiones que desde la perspectiva psicológica debemos tener en cuenta en la educación de gemelos y mellizos. También he revisado con Alicia cada una de las historias para que abordáramos los temas esenciales. No es solo un libro de cuentos, también es una buena guía para padres de mellizos y gemelos. Personalmente, he aprendido muchísimo trabajando con ella.

¿Cuáles son los problemas que, como madre de mellizos, te puedes encontrar con tus hijos precisamente por eso, por ser mellizos?

Prefiero pensar e insisto en ello en el libro que tener mellizos nos hace estar doblemente agotados y en ocasiones, es verdad, exhaustos, pero que también podemos y debemos sentirnos el doble de orgullosos, el doble de motivados y el doble de comprometidos. Tener gemelos es una gran suerte. No quiero identificarlo con una situación en origen problemática porque no lo es.

Por último, teniendo en cuenta que ya has escrito varios libros para adultos, ¿cómo de diferente es escribir para niños?

Ha sido una experiencia completamente diferente. En primer lugar, porque el uso del lenguaje es otro, pero también las emociones que pones en juego. En mi caso, he revisado cada cuento, línea a línea y palabra a palabra, leyéndoselo a mis hijos. Ellos han sido los editores de este libro porque sus risas han reforzado una trama y su falta de interés o su olvido al cabo de unos días, han hecho que desestimara una historia. Después, llegaron los primeros dibujos a casa y aquello fue una fiesta…Ha sido un proceso completamente distinto y mucho más compartido.