¿Podemos educar a los niños para que sean felices?

El problema es que a nosotros no nos han educado así, por lo que el reto de enseñar a nuestros hijos se hace muy cuesta arriba si los adultos (que somos referencia) no nos ponemos manos a la obra. Supone esfuerzo, pero lo merece.

¿Podemos educar entonces a nuestros hijos para ser felices?

No debemos basar la educación en la felicidad en sí, ese es el primer gran error que cometemos. La felicidad es algo que experimentamos cuando nos sentimos realizados con lo que hacemos, con lo que damos, no tanto con lo que recibimos. El problema de educar en la idea de que tenemos que hacerles felices, es que proyectamos que la felicidad depende de factores externos. Eso da como resultado futuros adultos tremendamente insatisfechos que reclaman que los demás les tienen que hacer felices y que culpan a los otros o a su mala suerte cuando no lo son.

Si educamos con el objetivo claro de prepararles para la vida, serán capaces de superar cualquier obstáculo que vayan a encontrar. Y no hay nada que produzca mayor felicidad que superarnos a nosotros mismos. Es decir, no te preocupes porque si educas en positivo tus hijos acabarán experimentando la felicidad pero no como un fin en sí mismo, sino como consecuencia al sentirse personas preparadas, valiosas y capaces.

Claves para educar en positivo y que nuestros hijos sean felices

El primer punto importante, como nos comenta nuestra experta, es que consigamos transformar la felicidad en capacidad. Para que nuestros hijos sean futuros adultos emocionalmente sanos y preparados para coger las riendas de su vida, Isabel Cuesta nos da cinco claves: