¿Sabes lo que es la Enfermedad de Pompe?

Tratamiento de la enfermedad de Pompe

Si le preguntamos a Lola Fenech por los tratamientos de la enfermedad, nos asegura que “en el caso de una enfermedad rara (sea la de Pompe o no), en lugar de afectar a todo el mundo (como está ocurriendo con la Covid-19), afecta a muy pocos pacientes, por lo que en vez de tener a todos los científicos y países del mundo intentando buscar una solución, ya sea vacuna o tratamiento, se dedican muy pocos recursos”. Por tanto, un tratamiento de cura en sí, no existe. Tan solo, como nos confirma Lola Fenech, “un tratamiento que no frena, pero sí ralentiza su avance, permitiendo a los pacientes mejorar sus perspectivas de calidad de vida”.

Por su parte, Raquel Tapia nos revela que están realizando “una investigación de nuevos y posibles tratamientos de reemplazo enzimático que puedan ser más eficaces con el fin de mejorar la progresión de la enfermedad y la calidad de los pacientes que conviven con ella”. Y es que, como confirma Lola Fenech, “el panorama ha cambiado mucho desde que su hijo fuese diagnosticado con la enfermedad de Pompe hace 10 años. Diagnósticos más precoces con pruebas más certeras, incluso pacientes que han sido diagnosticados antes de manifestar algún síntoma”. La especialización es cada vez mayor, pero el horizonte real de aplicación de nuevas terapias y efectivas se encuentra, como nos dice ella misma, “aún lejos”.