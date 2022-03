‘Nuestros cuentos tienen como objetivo aprender a quererse, viajando a destinos mágicos y llenos de aventuras’

- ¿Qué no puede faltar en el menú de vuestras hijas?

Siempre tenemos en cuenta que la comida tiene ser variada, y no pueden faltar nunca las verduras y frutas, hidratos de carbono y proteínas. La comida procesada la mantenemos lejos, e intentamos que las peques tengan siempre un buena variedad de fruta en la nevera por si le da por picar entre horas. A diferencia de su hermana Lis, la peque de la casa Layla devora a todas horas y si no fuera por la fruta tendríamos un pequeño problema.

- ¿Tienen alguna dificultad para comer sano y variado o, por el contrario, tenéis ‘suerte’?

Con nuestra primera hija, Lis, fue más fácil porque toda la atención en casa iba para ella. Ahora con 5 años, entre sus palabras preferidas está, ‘saludable’. Lis come y disfruta de todas las frutas y verduras, pescado, carne o legumbres. Con Layla está costando más, pero poco a poco lo vamos consiguiendo, y tener como referente a su hermana mayor nos está ayudando mucho.

¿Qué consejos daríais a los padres que les cuesta que sus hijos coman verduras, pescado…? ¿Existe algún ‘truco’ que pueda servirles?

A nosotros nos ha servido que nos vean en casa siempre con verduras y fruta. Jugamos a que cuando se come una buena pieza de fruta o verdura crecen los músculos y nos hacemos más altos hasta tocar el techo. Además, intentamos que les entre por los ojos con divertidos emplatados y colores y eso ha conseguido que el verde no sea un problema. Nunca aceptamos un ‘no me gusta’ si no lo ha probado antes, y en casa no tenemos menú para elegir, lo que hay es lo que se come ese día.

Cuando se crearon las galaxias con el Big Bang a alguien se le olvidó dejar un manual de cómo criar a nuestros hijos y así seguimos, perdidos y equivocándonos, pero no hay nada que una dosis de amor y cariño infinito no pueda arreglar.