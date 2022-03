¿Es necesaria una revisión del sistema educativo tras la pandemia?

¿Qué deberíamos pedir entonces que se refuerce en las escuelas?

Sobre todo, la educación en el respeto y la tolerancia. En la empatía, en saber escuchar; es lo que nos abre el diálogo. Y el diálogo, a su vez, es la llave para la comunicación y, por tanto, la convivencia. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen estos valores en la sociedad. Debemos aprender a reflexionar, por ejemplo, qué consecuencias tienen tus actos. Ya vemos qué pasa si no nos ponemos la mascarilla; piensa.

Además de reforzar, hay algunas cosas que debemos de minimizar también. La competitividad y el autocentrismo son dos de ellas. Quedarnos con lo que nos ha enseñado este año: lo importante de la solidaridad. Y, sobre todo, debemos olvidarnos de un sistema que ha demostrado que no funciona correctamente. Nos queremos agarrar a esa manera de enseñar como fuimos enseñados y esto ya no vale.

¿Hablamos entonces de centrarnos más en una educación más emocional? ¿Dónde queda el asociar la escuela con el libro?

No, no podemos dicotomizarlo todo. No vale eso de libros sí, libros no, que es uno de los debates de los últimos años. El conocimiento siempre ha estado en los libros, esa es una puerta que no debemos cerrar. Pero también hay otras, y debemos invitarles a mirar a través de ellas para ver qué es lo que pasa fuera y, junto a sus compañeros, utilizar ese conocimiento que aprenden de los libros para mejorar el sitio en el que viven.

A veces, hacer esto es incompatible con tanto contenido como nos exigen que les metamos en la cabeza. Y se ha puesto en evidencia durante este año, en el que, además, la infraestructura nos lo ponía difícil. Aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo vemos ahora la educación? Diferente, por lo que el sistema también tendrá que serlo, ¿no?

Nos damos cuenta de que este sistema queda cojo. Perfecto. Lo cambiamos, ¿a qué le damos más tiempo? ¿y qué herramientas pedimos?

A un aspecto, sin duda, fundamental y que quiero que escribas con mayúsculas: LA RESILIENCIA. Es otra de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia y que hay que educar. Cómo enfrentarte a las situaciones y qué tengo que hacer o puedo hacer para superarlas.