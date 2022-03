Epilepsia infantil: ¿cómo afecta al desarrollo del niño?

La epilepsia se trata con fármacos, a menudo con una combinación de ellos. “Dichos medicamentos no curan en sí la epilepsia; su función es la de controlar sus manifestaciones, es decir, las crisis. En la medida de lo posible se intenta prescribir la menor cantidad de medicación diferente, pero en ocasiones no es posible”, resalta Antonia García Calvo.

Cuando la medicación no da resultado, se puede optar por la cirugía (en un 5% de los casos) y también hay otras medidas, como seguir una dieta cetogénica, que pueden ayudar en ciertos pacientes con epilepsia.

¿Cómo afecta la epilepsia al desarrollo del niño?

Algunas epilepsias (como las generalizadas idiopáticas) pueden remitir en un 70% de los niños al llegar a la edad adulta. En otras, como las focales o las asociadas a algún síndrome, la remisión es más difícil.

Las crisis epilépticas pueden acabar provocando un daño cognitivo, dependiendo de la edad en la que aparezcan, si se controlan o no y por cuánto tiempo se presentan. De por sí, la epilepsia no provoca retraso intelectual, pero todo vendrá marcado por el control de la enfermedad y de su gravedad, pues el cerebro aún se está formando en los primeros años de vida y es muy sensible a estas alteraciones.

Además, la medicación para controlar la epilepsia puede tener algunos efectos secundarios en el niño como “dificultades para la memorización, cansancio y somnolencia, cambios de humor... que van a a influir en su capacidad de aprendizaje, pero que con el apoyo necesario se pueden ir superando”, resalta la presidenta de Ápice.

Así, siete de cada diez personas con epilepsia pueden controlar las crisis con medicación, por lo que pueden llevar a cabo una vida muy normalizada. El 30% restante seguirá con crisis a pesar del tratamiento y precisará de más apoyo ante las dificultades educativas y sociales que puede encontrar.