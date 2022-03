Cisco García: ‘No debemos temer que nuestros hijos se enfrenten a dificultades’

¿Cómo podemos forjar el carácter de nuestros hijos para que sean fuertes y sepan adaptarse a lo que la vida les depare?

Es muy importante no sobreprotegerlos demasiado. Yo desde que estoy en silla he conocido a muchas personas con discapacidad, y hay dos tipos: los que han sido sobreprotegidos por sus padres y los que no, y, claramente, los segundos son mucho más felices, llevan mucho mejor su situación y tienen muchísima más confianza. Creo que eso puede extrapolarse si no hay discapacidad. Hay un proverbio chino que dice: “Al igual que la joya solo se pule con fricción, la persona solo mejora con dificultades”. Estoy muy de acuerdo. No debemos temer que nuestro hijos enfrenten dificultades, porque les está forjando el carácter.

“Cada uno somos especiales y diferentes”, se recoge en el libro. ¿Qué consejos darías para que los niños aprendan a tratar a todos los demás con el mismo respeto?

Creo que es importante educarles en la diversidad. Explicarles que hay muchas personas diferentes y que eso no tiene nada de malo o de extraño. Hay que respetar a todas las personas, intentando ayudar siempre al que esté en una posición de más dificultad y tratar a la gente con amabilidad y cariño. No todos tenemos que ser iguales y el mismo valor tiene una persona con discapacidad que sin ella, una persona sin importar su color de piel, su posición económica o social o su orientación sexual. Vivimos en una sociedad muy polarizada, con mucha crispación y no me gustaría dejar esa herencia a nuestros hijos.

Habéis construido una familia sólida, un gran equipo, como se vislumbra en el libro. ¿Cuáles son los secretos para conseguirlo?

El amor es la base de todo, pero sobre ello se apuntalan muchas otras cosas importantes como la lealtad, la confianza, el respeto, el ceder en la convivencia... Nosotros discutimos muy poco, pero creo que la gran clave es que, cuando lo hacemos, el enfado nos dura poquísimo porque somos poco orgullosos y a los escasos minutos el que ha tenido más la culpa se acerca al otro y le pide perdón. Bueno, realmente, se acerca y le dice “te perdoooono”, que es una broma que tenemos, y Raquel se sienta sobre mí y nos damos besitos y nos pedimos perdón mutuamente.

¿Con qué sueña Cisco García ? ¿Y con qué soñáis como familia?

No tengo grandes sueños, más allá de que nuestra familia y nuestros amigos estemos sanos y felices. No anhelo nada que envenene mi día a día. Me centro en el presente y en hacer lo mejor posible todo lo que esté bajo mi control. Obviamente, me gustaría arreglar mi médula y mejorar lo máximo posible. Volver a andar sería una auténtica pasada y es algo que no descarto, porque ya hay tratamientos que están dando muy buenos resultados. Pero es algo en lo que nunca pienso, porque soy consciente de la dificultad y de que requiere tiempo. He aprendido a ser feliz en silla y lo que tenga que llegar, llegará. Hace tiempo aprendí a abrazar la vida tal como me viniera y a disfrutar del camino. Como familia, nos gustaría tener una vida sana y bonita y poder estar siempre juntos.