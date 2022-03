Estos son los beneficios de practicar yoga si estás embarazada

¿Y es recomendable su práctica durante todo el proceso de embarazo?

Realmente la práctica no es la misma en las primeras 12 semanas, en el segundo trimestre y en el último. En la escuela donde me formé, Birthlight, aceptamos mujeres en clases de grupo después de doce semanas de embarazo. Pero en las clases particulares se puede practicar desde el principio, según la situación de cada mujer.

Algunas necesitan descansar mucho para favorecer la buena implantación del bebé. Otras pueden seguir más o menos con la práctica de yoga o de deporte que tenían antes, pero con modificaciones. Una vez integrada en una clase de grupo de yoga prenatal, se puede seguir practicando hasta que llegue el parto, aunque el enfoque es diferente:

En el segundo trimestre, el enfoque trata de mantener fuerzas y movilidad, disfrutar de estar embarazada y mantener un nivel de fitness adecuado.

adecuado. En el tercer trimestre, las mujeres muchas veces están cansadas porque duermen mal, por lo que nos debemos enfocar en la relajación, en las posturas y respiraciones específicas de preparación al parto.

¿Existen contraindicaciones?

No hay contraindicaciones si se practica con una profesora de yoga prenatal experimentada y se siguen las indicaciones específicas para el proceso de gestación. Pero sí que hay contraindicaciones si vas a una clase de yoga normal, es decir, no para embarazadas, sobre todo, si la profesora no sabe cómo adaptar las posturas para ti. Por ejemplo: