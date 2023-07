La conexión de Tamara Falcó con la Princesa de Gales: un ramo pequeño y con lirios del valle

Han pasado ya varios días desde que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero', pero la que ha sido calificada como la boda del año sigue dando mucho de qué hablar. No solo se comenta el impecable vestido, con sello aristócrata, que Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, creó para la marquesa de Griñón. También de otros detalles de su look nupcial como sus joyas o la tiara que ya había lucido Amparo Corsini el día que contrajo matrimonio con su hermano, Manuel Falcó. Pero si hay un detalle que no ha pasado desapercibido es el ramo. Una composición creada con muguet, una flor también conocida como lirio del valle, que nos hace pensar en las royals.

Flores blancas, un clásico que no falla

Lindsay y Alex, de la floristería Savia Bruta, nos explicaban que la elección del ramo es algo muy personal y que son muchos los detalles a tener en cuenta para elegir la composición más adecuada. Sin embargo, ellos tienen claro que "la flor blanca en un ramo es un diseño que no va a pasar de moda. Es atemporal, clásico, y hace que, quien pueda ver las imágenes de la boda años más tarde, las admire y las use como referencia".

Un ramo en este tono es, además, la mejor elección para novias que, como Tamara, apuestan por un vestido lleno de personalidad. La marquesa de Griñón se decantó por una pieza con delicados bordados en la zona del escote que descendían, en la parte central, hasta el bajo de la falda, y que nos recuerda a un diseño que el creativo incluyó en su colección otoño-invierno 2023 y vio la luz por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York. Si hubiera elegido una composición floral llena de color o de un tamaño mucho mayo, probablemente habría resultado demasiado protagonista, restando peso al diseño de Wes Gordon.

La conexión de Tamara con las 'royals'

Aunque son muchos los que han encontrado ciertas similitudes entre el vestido de la diseñadora y el de doña Letizia, lo cierto es que una de las conexiones que más ha llamado nuestra atención es la del ramo de Tamara y los de Kate Middleton y Meghan Markle.

En su boda con el príncipe Guillermo, la ahora Princesa de Gales se decantó por una composición de lirios del valle, jacintos, hiedra y mirto. El ramo fue creado por Shane Connolly, que también diseñó el de la reina Camilla. En una entrevista concedida a ¡HOLA!, el florista irlandés explicaba que ninguna de las dos necesitaba impresionar a nadie, y por eso creó para ellas diseños sencillos. En cuanto al tamaño, se decantó por bouquets pequeños porque, aseguraba, nunca le han gustado los grandes por lo incómodos de llevar que resultan para la mayoría de mujeres. "Pienso que mucha gente se sorprendió al ver que el ramo de la Duquesa de Cambridge era tan pequeño, y seguro que eso animó a otras novias a no decantarse por grandes bouquets (aunque todavía sigue habiéndolos... y parece que llevan un jardín encima)", apuntaba.

Meghan Markle, sin ir más lejos, también apostó por un diseño de un tamaño mucho menor a lo que estamos acostumbrados a ver. Ella se decantó por una composición creada con algunas flores que el príncipe Harry recogió en el jardín privado del palacio de Kensington –aunque luego la florista Philippa Craddock fue la encargada de dar el toque final al arreglo–. Entre ellas había arvejillas aromáticas, jazmín, astilbe, astrantia y lirios del valle. Y una flor muy especial: nomeolvides, la favorita de Lady Di.