Cuatro vestidos de novia de alta costura para Anne-Marie, nuera de Rosa Clará La ya mujer de Daniel Clará llevó varios looks nupciales, de estilos diferentes, creados a medida por la diseñadora catalana

El pasado sábado Daniel Clará, el único hijo de Rosa Clará, y Anne-Marie Colling se dieron el 'sí, quiero'. Un enlace muy esperado que tuvo lugar en la Basílica de Santa Clotilde, en París —considerada la primera iglesia de estilo neogótico de la ciudad—, y para el que la diseñadora catalana creó, como no podía ser de otro modo, los vestidos que su nuera lució durante toda la boda. Y es que la novia no solo llevó un look en su gran día, sino cuatro diseños de alta costura.

Un vestido-joya

Como ¡HOLA! reveló en primicia, Anne-Marie, que llegaba a la iglesia del brazo de su padre William Colling, llevó un impresionante diseño de alta costura creado a medida para ella. Se trataba de un vestido de silueta lápiz y escote halter realizado en chantilly francés bordado a mano con micropedrería, y combinado con una sobrefalda de gazar de seda natural con más de tres metros de cola. Estas micropedrerías ya las vimos en las propuestas que la diseñadora catalana presentó en la pasada edición de Barcelona Bridal Fashion Week. "Todo es cristal, sin nada de lentejuelas. Tiene un trabajazo espectacular detrás, al final es alta costura", nos explicaba. Un trabajazo que, en el caso del vestido de su nuera, se traduce en 500 horas empleadas.

Tres diseños más para la novia

La celebración tuvo lugar en el Museo Rodin, y fue seguida de una fabulosa fiesta final en Maxim's, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad. Momentos en los que la novia lució vestidos diferentes y muy adecuados a cada acontecimiento. Para la celebración, Anne-Marie se decantó por un diseño de corte clásico, con escote palabra de honor y una voluminosa falda tulipán. Se trata de una prenda confeccionada en doble raso duquesa de seda.

"Se ha pintado a mano al óleo, con la técnica del espatulado por un artista del norte de Italia con un diseño exclusivo de románticas flores de cinco pétalos, inspiradas en el jazmín, y rematado con un sutil toque de polvo de oro para una auténtica imagen de alta costura contemporánea que quedará grabada en la memoria de todos los presentes", explican desde la firma. Un diseño que se completó con un wateau de tul con el mismo diseño y para el que se empleó la misma técnica que en el vestido.

Pero la nuera de Rosa Clará volvió a cambiarse. La estadounidense se decantó por un vestido de corte minimalista e inspiración noventera para la fiesta. Se trata de una prenda de tirante fino, con escote scoop y ligeramente asirenado, que se ajustaba con suavidad a su cuerpo gracias al corsé que llevaba en su interior. Un diseño realizado en chantilly francés, bordado con micropedrería e hilos de seda que combinó con unas llamativas plataformas de color blanco.

El último de los looks, del que no han trascendido todavía imágenes oficiales, es sin duda el más moderno. Anne-Marie optó por un top de estilo bandeau de encaje bordado —en las propuestas de 2024 de Rosa Clará hay un diseño de este tipo—, una prenda que combinó con unos elegantes pantalones de líneas puras, realizados en raso de seda natural.

Tal como confirmaban desde la firma, Anne-Marie declaró sentirse "muy afortunada de haber podido trabajar con Rosa y su equipo, todo el proceso ha sido muy emocionante. Siempre me he identificado mucho con la marca y me siento muy feliz de poder llevar cuatro vestidos de alta costura pensados para cuatro momentos muy especiales de la boda".

Todos estos looks, especiales y sencillos sin caer en la sobriedad, son el resumen perfecto del consejo que la propia diseñadora daba a las novias en una de las últimas ocasiones que hablamos con ella: "Que se arriesguen. Que arriesguen en tejidos, que arriesguen un poco en formas, que busquen lo que les sienta bien, evidentemente, pero que no se conformen con ir todas iguales. Hay tejidos maravillosos, con brillo, sin brillo… ¡Hay que innovar!".

Un vestido años 20 para la preboda

Horas antes del 'sí, quiero', la pareja, acompañada por un buen número de invitados, pudo disfrutar de una elegante fiesta en un barco que navegó a las orillas del río Sena. Una cita para la que Anne-Marie eligió un diseño de inspiración años 20. Se trata de un vestido corto, de color perla, decorado con micropedrería e hilos de plata y acabado con flecos de cristales que llenaban de movimiento la prenda. Una propuesta que la novia llevó con su larga melena peinada con suaves ondas.