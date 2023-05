Este fue el segundo vestido de novia de Loreto Sesma: pronunciado escote en V y abertura en la falda

Se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonía íntima el pasado 11 de mayo, pero este sábado Guillermo Bárcenas, cantante del grupo Taburete, y Loreto Sesma celebraron su boda con una fiesta a la que acudieron sus familiares y amigos, entre los que no faltaron las influencers Anna Padilla o Alba Díaz, entre otros. Una cita muy especial para la que la novia eligió no uno, sino dos vestidos creados en exclusiva por Atelier Pronovias, la firma de Alta Costura del grupo Pronovias, con los que demostró que los diseños en clave sexy no se le resisten.

- Loreto Sesma apuesta por un vestido muy sensual para su boda con Guillermo Bárcenas

Si para su primer vestido eligió una creación de corte sirena, con cuerpo tipo corsé, un llamativo escote bañera drapeado, manguitas envolventes y una maravillosa cola de 2,4 metros de largo, su segundo look nupcial no fue menos impactante. La poetisa, periodista y directora de marketing se decantó por un diseño confeccionado en tul bordado de perlina nacarada, con forro en georgette de seda en color nude.

Es una prenda de tirantes finos, ceñida en la zona de la cintura, que ayuda a potenciar las curvas de Loreto, y está protagonizado por un profundo escote en V y una amplia abertura en la falda que deja a la vista su pierna izquierda. "Se trata de un vestido que ensalza la sensualidad de la novia de una manera elegante y sofisticada, manteniendo el blanco como color principal en toda la celebración", explican desde la firma.

Para desarrollar la primera pieza de Alta Costura fueron necesarias muchas horas de trabajo, y la creación de este segundo vestido también requirió tiempo e implicación por parte de los artesanos de Pronovias. En concreto 20 horas de patronaje y 40 de confección para dar con una prenda que se adaptara perfectamente al cuerpo de la novia.

Loreto, que optó por recoger su larga melena en una coleta en un primer momento, prefirió lucirla suelta y peinada con unas favorecedoras ondas suaves que funcionaban fenomenal con este segundo look. También cambió sus pendientes, un accesorio lleno de brillo que daba luz a su rostro. Lo que no varió fue su maquillaje. La novia mantuvo el protagonsimo en sus ojos, resaltándolos con un eyeliner negro marcado y pestañas infinitas.

- El espectacular posado de Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma tras darse el 'sí quiero'