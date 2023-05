Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma celebrarán su boda este fin de semana

Guillermo Bárcenas y Loreto Sesma ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio en secreto el pasado 11 de mayo en Madrid, como adelantó Vanitatis, y según hemos podido saber este fin de semana celebrarán su boda rodeados de su familia y seres queridos. El cantante de Taburete y la poetisa y directora de marketing de la agencia de comunicación Papaya optaron por darse el 'sí, quiero' de una forma muy discreta y se casaron por lo civil en una ceremonia celebrada en la Junta Muncipal del distrito de Chamberí, a la que solo asistieron cuatro amigos como testigos.

-Las emocionantes palabras de Guillermo Bárcenas al hablar del reencuentro con sus padres

Guillermo Bárcenas, de 33 años, y Loreto Sesma, de 27, tenían previsto contraer matrimonio este verano, pero decidieron adelantar la fecha en busca de la privacidad y discreción con la que han llevado su historia de amor. La pareja se comprometió el pasado mes de diciembre y ha sellado su amor después de cinco años de noviazgo, en el que han vivido momentos muy felices pero también sumamente complicados. El año pasado la escritora sufrió un duro golpe con la muerte de su padre, al que estaba muy unida, y el cantante se reunía las pasadas Navidades por primera vez con sus padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, desde que ingresaran en prisión. El matrimonio recibió un permiso penitenciario para poder celebrar esas fechas con su hijo.

El que fuera tesorero del PP está condenado a veintinueve años de cárcel por el caso Gürtel y se encuentra en régimen de semilibertad, mientras que a su esposa Rosalía Iglesias, también condenada a trece años en prisión, obtiene permisos pernitenciarios desde finales del pasado año. Tras disfrutar de ese emocionante encuentro con sus padres, al que también acudió Loreto Sesma, el intérprete de Sirenas y 5 sentidos dedicaba unas cariñosas palabras a su pareja y no se olvidaba de su madre. "Loreto, sin lugar a duda, es la mujer del año y de mi vida". Ella ocupa un lugar muy importante en su corazón, pero Guillermo quiso dejar claro que su madre, para él, "es la mejor mujer que existe".

Willy Barcenas, como le conocen sus fans, disfruta un momento inmejorable también a nivel profesional. Es el líder de Taburete, ha sacado al mercado su nuevo disco, Matadero 5, en el que participa Omar Montes en una de sus canciones, y tiene una gira de conciertos prevista desde principios de junio hasta el mes de octubre.

Por su parte Loreto Sesma, una de las poetisas más reconocidas del momento, se refirió a su boda con Guillermo Bárcenas en uno de sus últimos recitales en el teatro Lara de Madrid. "A estas alturas de la vida no puedo comprometerme con una persona ni querer como quiero a esa persona con la que me voy a casar sin antes decirme 'sí, quiero' a mí misma", afirmó, hablando sobre la importancia de no olvidar sus propias pasiones. Pero lo mejor llegó cuando subió a su chico al escenario y comenzó entre ellos un romántico intercambio de declaraciones en forma de música y poesía. El vocalista optó por hacerlo como mejor sabe y lo hizo entonando la canción que le ha dedicado a su chica, John Ford, que dice así: "Porque te quiero estés donde estés y pase lo que pase, porque te quiero más de lo que nadie ha cantado y escrito".