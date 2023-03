Recordamos el maravilloso vestido de novia de Lady Kitty Spencer, ¿se parecerá al de su hermana Amelia? Lady Amelia, una de sus hermanas menores, se ha casado con Greg Mallet en una ceremonia íntima de la que no han trascendido muchos detalles

En julio de 2020, durante un viaje a Clouds Estate, en Stellenbosch (Sudáfrica), Greg Mallet le pidió matrimonio a Lady Amelia Spencer. Un compromiso que ha durado tres años. Fue el pasado lunes cuando conocimos la noticia de que la sobrina de Diana de Gales se había casado en una ceremonia íntima, en la que estuvo acompañada por sus familiares más cercanos como su hermana gemela, Lady Eliza, su hermana mayor, Lady Kitty y su hermano pequeño, Samuel. Del enlace, que tuvo lugar en La Cotte Farm, una idílica granja de 1698 situada en el pequeño pueblo de Franschhoek, a unos 75 kilómetros de Ciudad del Cabo, no se conocen muchos detalles. Tampoco ha trascendido cómo es el vestido de la novia, pero nos atreveríamos a asegurar que guarda ciertas diferencias con el que lució su hermana mayor, Lady Kitty Spencer, el día de su boda.

Lady Kitty Spencer también se comprometió con su actual marido en 2020, concretamente en el mes de enero. Sin embargo, la hermana mayor de Lady Amelia y Michael Lewis eligieron julio de 2021 para celebrar su enlace. La pareja se casó en Roma, en la histórica Villa Aldobrandini del siglo XVI, un palacio que contiene numerosas obras de arte y que fue engalanado para la ocasión. Igual de espectacular que el entorno fue el vestido de la novia, un diseño creado en exclusiva para ella por Dolce&Gabbana, su firma de cabecera.

Inspirado en los modelos de la época victoriana, y muy similar al que llevó Grace Kelly en su boda con el príncipe Raniero de Mónaco, el vestido fue elaborado durante seis meses por los artesanos de la firma en Milán. Se trata de una prenda de encaje hecha a mano, con el cuerpo entallado (tipo corsé), de cuello alto y manga larga y con una hilera de botones, como el que llevó su madre Victoria Lockwood en 1989 en su boda. El diseño se ajustaba perfectamente a su figura, acentuando especialmente los hombres, y culminaba en una amplia falda terminada con una cola de varios metros y un larguísimo velo terminado en encaje.

Pero ese no fue el único vestido que Lady Kitty llevó en su gran día. La sobrina de Diana de Gales lució cinco vestidos diferentes a lo largo de la noche, cada uno (si cabe) más especial e impactante que el anterior. "Para este evento único hemos creado una serie de vestidos hechos a mano, cada uno celebrando la belleza de la novia, la pasión por la Alta Costura y la plena felicidad del momento", explicaban desde la firma. Tal como pudimos ir descubriendo, Lady Kitty lució, además del primero vestido, un diseño imperial con los hombros al descubierto y flores pintadas a mano en la falda; un vestido azul celeste en gasa, con corpiño, escote palabra de honor y de nuevo salpicado de flores; otro de silueta new look con cuerpo verde y falda blanca; y, por último, un vestido blanco con flores bordadas. Diseños de ensueño que la firma mostró en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

