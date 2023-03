Las nuevas propuestas de Zara para invitadas de primavera que opten por la sencillez

Aconsejan los expertos planificar el conjunto de invitada unos dos meses antes de la fecha prevista de la boda a la que vamos a acudir, especialmente si tenemos pensado encargarlo a medida. Claro que si ese no es tu caso, entonces puedes permitirte comenzar a buscar más tarde. ¿Tienes una boda en primavera? Esperar hasta ahora para hacerte con un vestido puede resultar también una buena estrategia, teniendo en cuenta que son estas fechas cuando se producen nuevos lanzamientos en las tiendas. Es el caso de Zara, en cuyas últimas propuestas ha incluido unos cuantos diseños de fiesta que pueden encajar perfectamente en un enlace celebrado en abril o mayo. Estre ellos no faltan modelos satinados largos o de corte midi, también aquellos con detalles drapeados o fruncidos, la gran mayoría en colores lisos, lo que permite jugar con los complementos e incluso reutilizar después el look. Inspírate en estos modelos que sugiere el gigante de Inditex.

Para una boda de tarde

Esta es de una de las propuestas de vestidos largos que encontramos en Zara, con un diseño satinado de inspiración romántica y costuras centrales visibles (89,95 euros). Un modelo de cuello redondo, manga sisa y falda evasé, que se ajusta a la cintura para caer de forma fluida. Aunque quizá lo que más sorprenda es el color, con un delicado tinte melocotón, apostando por recuperar así los tonos pasteles que tanto vimos entre las invitadas de primavera del pasado año.

De inspiración griega

Decía Coco Chanel que la sencillez es la clave de la elegancia y este vestido perfectamente podría comulgar con la frase de la diseñadora. Los modelos texturizados están muy presentes entre las novedades de la firma española y este parece estar arrasando, si nos fijamos en el escaso número de tallas que quedan disponibles en la web. Se trata de un vestido midi con cuello redondo y elevado, confeccionado con tela plisada (39,95 euros). Cuenta con un discreto cinturón trenzado con piezas metalizadas que se puede extraer.

En rojo

Color atemporal, capaz de encajar tanto en bodas de invierno como en aquellas de primavera o verano. No podía faltar entre las nuevas propuestas de Zara, con este diseño midi drapeado de cuello redondo (39,95 euros). Un vestido de abertura en la espalda y cierre trasero con cremallera oculta, perfecto para resaltar el bronceado durante la temporada estival.

Diseños lenceros

Desde que Victoria Beckham llevó a la boda de su hijo Brooklyn y Nicola Peltz un espectacular vestido lencero y fluido en gris plateado de su propia colección, no hemos dejado de ver creaciones similares. ¿Se habrá inspirado Zara en la elección de la diseñadora? Se trata de un modelo con escote de pico y tirantes finos con falda evasé, que cuenta con un favorecedor pliegue en la espalda (69,95 euros).

Furor por los satinados

De estilo similar es esta otra propuesta de la firma. Un vestido satinado con tirantes anchos en caqui y confeccionado en viscosa (39,95 euros). De silueta recta, con cuello fluido y abertura lateral, puede ser el lienzo ideal sobre el que construir un colorido look de invitada agregando complementos y accesorios en otras tonalidades. Un modelo para reutilizar después durante todo el verano.