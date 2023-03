Descubre todos los estilos de vestidos camiseros ideales para una boda de primavera o verano

Al pensar en el perfecto vestido de novia, algunas prometidas imaginan un diseño de corte tradicional, con silueta línea A y mangas largas; otras sueñan con una propuesta de estilo princesa, muy majestuosa y unas terceras buscarán una creación más sencilla y relajada con la que se sientan ellas mismas. Las posibilidades son casi infinitas, pero con la llegada de la primavera y el verano, los looks de la temporada se transforman en creaciones más versátiles, de tejidos fluidos y triunfan los vestidos camiseros. Dentro de este tipo de creaciones hay opciones para todos los gustos y tipos de cuerpos, porque por esta propuesta, práctica y chic, nunca pasa el tiempo.

Los diseños de corte camisero tienen en común, como su propio nombre indica, que recuerdan a las camisas y las blusas que se visten a diario. Por su comodidad y toque diferente, algunas novias virales han encontrado en ellos la horma de su zapato. Así nos lo explicaba Mónica, quien confió en Teresa Helbig para su gran día: “suelo llevar bastantes camisas blancas modo oversize. Tenía claro que quería ir con manga larga y me encantan los escotes, tengo poco pecho y me puedo permitir el lujo de llevar escotes de vértigo y la espalda al aire”. Y así fue como su propuesta romántica y con un punto bohemio, convenció a los expertos. Siguiendo sus pasos, cada vez más mujeres confían en las bondades de los looks camiseros y hoy te descubrimos todas las posibilidades de lucirlos en esta guía ilustrada.

Bohemio

Los vestidos camiseros son una de las primeras opciones que las novias bohemias consideran de cara a su gran día. La frescura que transmiten, su comodidad y sus líneas sencillas cautivan a un estilo de prometida que busca el estilismo perfecto para un ‘sí, quiero’ al aire libre, en plena naturaleza. ¿Y cuáles son los detalles favoritos de quienes optan por esta línea? La silueta recta, los escotes abiertos, las mangas anchas y pequeños elementos distintivos, como cinturones con personalidad, bordados y aplicaciones artesanales.

Clásico

Para llevar de la oficina a una boda, pasando por una celebración especial, los vestidos camiseros de estilo clásico son un básico en el armario con el que las novias nunca se equivocan. Con silueta evasé o recta, mangas largas, botonadura central y puños especiales, estos diseños no caducan, son ese tipo de propuestas con las que la futura recién casada no se sentirá nunca disfrazada. Las joyas suelen adquirir todo el protagonismo en este tipo de estilismos, para compensar la sencillez de otros elementos.

Naíf

Si las propuestas más comunes no te convencen y buscas detalles con un punto infantil, los vestidos de novia camiseros con un punto naíf son para ti. Preciosistas y marcados por detalles de inspiración infantil como cuellos bebé, siluetas babydoll y botones joya, resultan muy favorecedores, aunque no son aptos para todas las prometidas porque tienden a dulcificar los rasgos (y no todas desean este resultado). Para romper con su estética, algunas optan por no abrochar toda la botonadura, de manera que la falda cuente con una abertura, más sofisticada.

Moderno

Recogiendo la mejor inspiración de madrinas e invitadas, los vestidos camiseros de estilo moderno presentan un aire elegante y muy favorecedor gracias a que se ciñen a la cintura y consiguen un efecto silueta trompeta especialmente equilibrado. Destacan por sus fajines anchos, sus lazadas XL, sus faldas con algo más de volumen y sus detalles de pedrería, elementos que suman puntos a los looks sin que sea necesario renunciar a la versatilidad de los diseños de tipo camisa.

‘Sexy’

Se hace difícil olvidar el espectacular look de novia de la influencer francesa Lolita Jacobs. En su gran día, la parisina rompió con lo tradicional para decantarse por un vestido camisero sencillo, muy corto y perfecto para presumir de piernas que fascinó a sus seguidoras veinteañeras. Su look destacaba por el diseño de largo mini y también por un velo más clásico y unas bailarinas rojas. La prescriptora de estilo se convirtió así en pura inspiración para prometidas que se casaran por lo civil y demostró que el vestido camisero también puede ser muy sexy.

'Vintage'

Los vestidos de novia vintage viven sus mejores momentos. Cada vez más prometidas se animan a invertir en un look de segunda mano, con historia o reutilizan los diseños que vistieron sus madres y abuelas. Creaciones únicas y poco vistas que comparten espacio con diseños nuevos que incorporan tejidos y detalles de antaño. Los de estilo camisero suelen contar con botones retro, hombreras y telas con un punto antiguo que no pasan desapercibidos.