Sea cual sea tu estilo, hay un tipo de zapato de novia para ti

A la hora de buscar el calzado de novia perfecto para conseguir el look que se tiene en mente, resulta fundamental combinar diseño y practicidad a la perfección. “Generalmente las prometidas buscan un zapato especial, con el que se identifiquen, que les emocione y que les apetezca volver a usar en otros momentos de su vida. Es una experiencia que es casi la prolongación del vestido y nos encanta que la novia lo viva así" desvelaba la firma Just-Ene. Escoger el modelo más apropiado parte de la idea de estilismo con el que la protagonista del día se imagine y de apostar por una estética concreta, dado que hay alternativas para todos los gustos.

- El calzado más especial para novias que sueñan con zapatos de princesa

Novias sofisticadas

La moda nupcial no puede resistirse a la tendencia favorita de las novias sofisticadas, que en el fondo ha terminado por convertirse en la elección más popular a la hora de decantarse por un calzado para la boda. Las sandalias, especialmente en su formato de tira estrecha, pulsera al tobillo, tacón con bastantes centímetros y pie descubierto, suman puntos a cualquier look, incluso (aunque pudiera pensarse lo contrario) a los de invierno. Favorecedor y acertado, este zapato no es apto para quienes cuentan con pies delicados, pues su tacón de aguja requiere de mucha práctica.

- ¿Te casas antes de los 30? Estos zapatos enamoraron a novias veinteañeras

Novias desenfadadas

Como cada vez apuntan más wedding planners y estilistas nupciales, cada boda tiene su propia razón de ser, su magia y su estética. Por ello, no todas las novias deben de responder al patrón más común en su look, sino que pueden apostar por la comodidad de un calzado atemporal y con grandes posibilidades durante los meses de primavera y verano como las alpargatas. Grandes compañeras de estilismo en claves desenfadadas, aportan la comodidad más buscada para el momento del baile y sirven para completar vestidos ligeros y propuestas, como los trajes de chaqueta, que no comprometen la silueta.

- Las invitadas más estilosas llevan lazos en sus zapatos

Novias clásicas

El zapato de salón blanco o con detalles del propio vestido ha sido, durante años, condición indispensable en los looks nupciales más clásicos. El stiletto es la apuesta segura de aquellas que buscan complementos que sean parte del estilismo, sin restar protagonismo o competir con la atención del propio vestido. En la lista de grandes éxitos figura, por encima de otros, el modelo Hangisi de Manolo Blahnik, un objeto de deseo para muchas que puso de moda Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York y cuya influencia no ha caducado.

- Segundos zapatos de novia (cómodos) para bailar hasta el amanecer

Novias originales

Dar con el calzado perfecto para bodas de entretiempo no es una tarea sencilla, pero con la llegada de los mules a la moda nupcial, las novias ganaron una opción original, atrevida y muy cinematográfica. Este calzado que cubre el empeine y deja el talón al descubierto se aleja de los taconazos de siempre, en favor de unas medidas más fáciles de llevar. Hermanos de los granny shoes (zapatos de abuela) y los kitten heels (tacones muy bajos), forman parte de la liga del calzado de tacón sensato, sin ser la versión más convencional y sin caer en los excesos.

- Con estos zapatos planos de novia, no echarás de menos un tacón en tu boda

Novias modernas

En la lista de deseos de la generación Z figura, sin duda, el calzado más llamativo de las últimas temporadas: las plataformas. El tacón XL que han elegido desde Bella Hadid a Ester Expósito, es también uno de los más populares en grandes firmas como Saint Laurent, Versace, Lanvin, Dries Van Noten o Acne Studios. En versión zapato joya, en blanco, con aplicaciones como perlas, en el polivalente tono dorado e incluso realizados en terciopelo de color, estos zapatos nunca pasan desapercibidos en los looks de novia más modernos y, además, son numerosas las casas 'made in Spain' que las han lazado al mercado con gran éxito.

- Las plataformas, el calzado favorito de las novias en 2022

Novias prácticas

Evitar caídas y posteriores dolores de pies es el propósito de las novias que huyen de los tacones. Las prometidas más prácticas renuncian a la altura propia de estos zapatos en favor de una propuesta plana: bailarinas, mocasines, sandalias sencillas o merceditas. La idea funciona más allá de las ceremonias civiles, porque este calzado encaja con mujeres de todas las generaciones y combina especialmente con los vestidos nupciales midi y los victorianos, que son tendencia.

- Firmas españolas que enamorarán a novias e invitadas esta Navidad

Novias bohemias

Huir de lo establecido es prioridad de las novias bohemias. El campo, la montaña y el mar son los principales escenarios de este tipo de bodas. Los vestidos realizados con encajes antiguos, los diseños con semitransparencias, las mangas de inspiración oriental y las siluetas sirena son habituales entre las prometidas de estilo. Para completar sus looks nada convencionales y con capacidad para ser reutilizados, nada mejor que unas botas o unos botines. Ejemplo de ello fue la presentadora Laura Madrueño, que se decantó por un calzado de este tipo y ‘made in Spain’ en su gran día.