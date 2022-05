¿Personalizados o de colección? Te damos las claves para elegir tus zapatos de novia

Aunque está claro que el absoluto protagonista del look de una novia es su vestido, los zapatos con los que lo acompaña son casi igual de importantes puesto que, pese a que muchas veces no se vean, son los que marcan que esté cómoda y pueda moverse, bailar y disfrutar totalmente de su día. Por experiencia propia, sé que no hay nada peor que fastidiarte una fiesta (y más si es la tuya) por un dolor de pies, por lo que, a la hora de elegir calzado para mi boda, tuve claro que iba a priorizar ese confort, pero tampoco quería renunciar al estilo. La primera duda que me surgió al buscar inspiración era si quería comprar uno de colección o hacérmelos personalizados, y, a raíz de eso, consulté la opinión de algunas de las diseñadoras de calzado nupcial más exitosas del momento en nuestro país.

¿Qué buscan las novias al elegir calzado?

Quizás hace años los zapatos de una novia eran, como el vestido, algo que se utilizaba ese día y nunca se reciclaba, pero ahora la corriente es optar por la practicidad y la amortización de esta inversión. "Generalmente busca un zapato especial, con el que se identifique, que le emocione y que le apetezca volver a usar en otros momentos de su vida. Es una experiencia que es casi la prolongación del vestido y nos encanta que la novia lo viva así" nos cuentan desde la casa española Just-Ene. El claro ejemplo de esto es Meghan Markle, quien ha recuperado en varias ocasiones los stilettos de Aquazzura que llevó al darle el 'sí, quiero' al príncipe Harry en 2018.

En cuanto a las tendencias que están pegando fuerte actualmente, sin duda destacan la del tacón ancho y las plataformas -discretas o XL, eso en función del gusto de cada una-, que aportan comodidad. Además, los tonos comienzan a suavizarse y regresan hacia los neutros que tanto triunfaron hace décadas. "Vuelve el blanco, pero un blanco nuevo, divertido, fresco, elegante y que sea un zapato blanco que volverías a usar sin necesidad de ser novia. Como decimos nosotros, un zapato blanco con rollo" señalan desde Just-Ene.

En Flordeasoka, otra de las firmas de referencia en calzado nupcial y de invitada en nuestro país, coinciden: "Hace unos años hubo un boom de la novia con zapato muy marcado de color, pero notamos que poco a poco se vuelven a llevar cada vez más los tonos neutros, claros, incluso blancos" explican. "Seguimos apostando por color pero siempre de manera suave, con tonos empolvados, y una paleta muy estudiada. Hay tonos que a pesar de estar muy de moda, no casan con los tejidos de las novias. Una forma de hacer que encajen es utilizar terciopelo de seda pues un mismo color con diferentes luces tiene tantas tonalidades que es capaz de fundirse con el vestido y el tono de la piel" concluyen.

Ventajas e inconvenientes de los zapatos personalizados

Una vez tienes (más o menos) claro el estilo de zapato que buscas, toca decidir si lo quieres de colección o personalizado. En ese sentido, en los últimos años se ha producido un gran aumento en la demanda de los diseños exclusivos. La ventaja principal de este tipo de calzado es evidente: adaptarlo al gusto y necesidades de cada persona, olvidándonos de esa sensación de 'me encanta, pero cambiaría esto' que tanta rabia da. "A veces nos gusta un zapato pero lo querríamos más bajo, más alto o bien un tipo de sujeción diferente, o sustituiríamos el color o la textura. La personalización te permite crear algo único y adaptado a ti" dicen desde Just-Ene, y su diseñadora confiesa que, si se casara ella, apostaría sin duda por esta opción. Además, como destacan en Flordeasoka, se trata de que la novia "dé un toque personal y se sienta identificada con sus zapatos. Nos parece importante que aquella que busque diferenciarse de alguna forma con sus zapatos pueda hacerlo".

Punto fundamental: tener en cuenta los plazos

En cuanto a los inconvenientes de personalizar con respecto a comprarlo de colección, hay dos claras: la primera, el precio, puesto que al tratarse de un producto realizado en exclusiva, conlleva una serie de gastos extras. La otra se trata del tiempo de espera, ya que en lugar de llevarte unos que hay en tienda, o incluso de reservar alguna talla que vaya a llegar próximamente, la producción necesita entre 6 y 8 semanas, por lo que si vas pillada de tiempo seguramente tengas que descartar esa opción. Pero, hablando de plazos, ¿cuándo conviene comprar los zapatos? En Just-Ene recomiendan, en la medida de lo posible, ir al atelier 4 meses antes de que les haga falta para la prueba del vestido, ya que "permite estar tranquilas, poder acudir a las pruebas con ellos, y llevarlos un poco por casa para adaptarlos a su pie".

Desde Flordeasoka explican que, para ellas, 2 o 3 meses antes de la boda es suficiente, "pero es cierto que tenerlos presentes a lo largo de todo el proceso de diseño del traje de novia también tiene sus ventajas". Además, nos desvelan que precisamente la falta de tiempo de muchas clientas es la que les hizo lanzar una colección cerrada aparte de ofrecer la opción de exclusividad. "Al fin y al cabo, la novia tiene una fecha concreta y muchas veces tardan en decidirse y se encuentran fuera de plazo. Por otro lado, a muchas les descansa y les resuelve elegirlo en el momento y llevárselos. Es un tick menos en su larga lista de tareas preboda" nos cuentan.

Ambas firmas poseen actualmente con un modelo de producción híbrido y cuentan tanto con colecciones de temporada como con diseños totalmente personalizados: "El modelo híbrido es para nosotros una cuestión fundamental, nos permite probar diferentes opciones a los clientes y rotar constantemente el stock para que los zapatos estén siempre nuevos a la hora de probar y de comprar. Igualmente nos permite dar servicio a todas aquellas personas que tienen una necesidad urgente y no se puede permitir esperar".

Desde Flordeasoka añaden que no creen que sea mejor o peor personalizarlo o escoger de colección, sino que cada una debe encontrar sus propios zapatos con los que se sienta segura, cómoda y guapa. "Nuestras colecciones son pequeñas tiradas con mucha rotación tanto de modelos como de colorido, por lo que no pensamos que elegir unos de colección sea una mala opción. Al revés, intentamos hacer de colección para solucionar a todas aquellas novias que los necesiten en el momento" concluyen.

Sandalias vs. salones: el eterno debate

Otro de los grandes dilemas tanto de novias como invitadas es si llevar sandalia o zapato cerrado. Aunque, como es evidente, la sandalia triunfa más en primavera/verano y el salón en otoño/invierno, esas líneas cada vez se desdibujan más y vemos a mujeres con todo tipo de calzado durante todo el año. "La realidad es que también depende mucho del gusto de la novia, del estilo de su vestido y del carácter que quiera imprimir a su look en general. Respecto a la comodidad, es muy personal, depende del tipo de pie y de las costumbre que cada mujer tenga de uso de tacón. Lo más importante en este caso es entender bien las necesidades de cada novia para diseñar aquel zapato que le resulte cómodo a ella" cuentan desde Just-Ene.

En Flordeasoka, por su parte, están totalmente de acuerdo en que la comodidad es clave y a cada persona le resulta más agradable una horma diferente. Por eso, se venden ambas opciones durante todo el año: "Damos la misma importancia a la sandalia que al zapato cerrado. Buscamos crear modelos totalmente atemporales, pudiendo utilizar terciopelo en verano y sandalia también en invierno. Lo importante es sentirse cómoda". Eso sí, destacan que el zapato cerrado en punta es tendencia este año y han notado un aumento de la demanda en este tipo de modelo incluso los meses de más calor.