Un look con capa, guantes y largo midi para Rosa, la novia sevillana de las tres tendencias Se casó en la catedral de la capital andaluza con un look minimalista y un ramo de color rosa

Una boda es, sin duda, una cita en la que los novios tienen presentes a esos seres más queridos que ya no están a su lado. Puede suceder entonces que, de alguna forma, la pareja busque una manera de rendirles un homenaje y recordarles en un día tan especial. Así lo quiso Rosa, una de las novias más exitosas de la temporada, que con uno de sus accesorios más destacados rindió tributo a la que habría sido una de las grandes protagonistas de su enlace. “En un primer momento tenía la idea de que el ramo fuese solo una rosa de color rosa. Quería hacerlo de esta manera, en recuerdo de mi madre fallecida, que también se llamaba Rosa. Luego decidí que fuesen cuatro rosas, que identificaban los cuatros miembros de mi familia: mi madre, mi padre, mi hermano y yo”, nos explica ella misma.

Boda en Sevilla

Por este y otros detalles, su enlace, celebrado el pasado 21 de octubre en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, fue una maravillosa experiencia, repleta de emociones y sorpresas. “Siempre soñé con casarme en mi tierra y en un lugar tan emblemático, simbólico y a la vez bello como es La Catedral de Sevilla”, reconoce Rosa. Más allá de una ceremonia memorable, el elemento más destacado de su boda fue el look elegido: un cómputo de tres tendencias que casaban a la perfección en un diseño único. Los guantes, el largo midi y la capa son esos tres fenómenos virales que han hecho de su vestido pura inspiración en la red.

“Al principio no tenía nada claro. Imaginaba, buscaba y pensaba miles de ideas, sin concretar nada. Creo que es algo que suele pasarle a la mayoría de novias. Siempre guiándome por mi estilo, buscaba algo clásico, pero al mismo tiempo rompedor”, dice acerca de su estilismo. Fue el creador sevillano Nicolás Montenegro quien supo descifrar con éxito lo que buscaba. “Me había fijado en varios diseñadores, siendo uno de ellos Nicolás Montenegro, con la grata sorpresa de que teníamos una amiga en común, que nos presentó en una comida. Desde ahí hubo un feeling mutuo, así que, sin ningún tipo de duda, me dejé caer en sus manos para que me vistiera en el gran día”, recuerda Rosa.

Nuestra protagonista estuvo atenta al trabajo de la firma los meses previos a la boda y se topó con la colección que la casa presentó en la Barcelona Bridal Fashion Week el pasado mes de abril. “Vi un diseño de él en la pasarela que dije: este es. Siguiendo mi estilo, implantamos un par de retoques para que, de esta manera, ya fuese mío al 100%”, señala. Rosa no pudo quedar más contenta con el resultado, un look que captaba su esencia (que ella misma define como “elegancia original”) y con el que se sentía verdaderamente favorecida.

Accesorios que suman

Por si fuera poco, las joyas también contaron con un significado especial en su enlace: “los pendientes fueron un regalo de mis mejores amigas; un acierto notable, se nota que me conocen muy bien. Eran de la marca Le Diamantaire, de zafiro redondo azul cerrado con cuatro pequeños diamantes”. Y tampoco se quedó atrás su look de belleza, un complemento más que completo el estilismo. Desde el principio, Rosa sabía que en su maquillaje y peinado buscaba el minimalismo, por lo que apostó por un maquillaje natural y recogido de bailarina pulido. “ Me sentía muy identificada con ello y cómoda. Mi maquilladora, El maletín de Guada y mi peluquero, Antonio Adame, además de ser grandes profesionales, son dos personas maravillosas que estuvieron conmigo desde el primer minuto de nervios y preparación”, agradece nuestra protagonista.

Organizar a distancia

El look estuvo tan bien perfilado como lo estuvieron cada uno de los detalles de la boda. Para organizar una jornada espectacular confiaron en el trabajo de las wedding planners Cucca Rossé. “Con ellas fue todo más fácil a la hora de ponernos manos a la obra. Han sido muchos meses de trabajo y organización, teniendo en cuenta la distancia, ya que nosotros vivimos en Madrid. Además, también teníamos claro que el gran día queríamos disfrutar plenamente con nuestras familias y amigos, delegando muchas de las funciones en las wedding planners, lo que sin ninguna duda fue un gran acierto”, apunta.

En un primer momento la pareja planteó toda la celebración al aire libre, pero días antes de la boda se vieron obligados a modificar toda su idea inicial. “La celebración tuvo lugar en la Hacienda La Soledad, con la idea de realizar el convite al completo al aire libre, y en diferentes espacios. Pero el pronóstico del tiempo para ese día fue lluvia, por lo que con un sabor muy agridulce, tuvimos que hacer muchos cambios de última hora, que nos tuvieron ocupados literalmente hasta la misma mañana de la boda”, desvela Rosa. El tiempo sorteó el pronóstico y finalmente no llovió: “llegamos a un punto híbrido entre lo que habíamos organizado durante los meses previos y la última semana. Siendo sinceros, no fue exactamente como habíamos planificado, ya que no lo pudimos hacer todo al aire libre, pero la combinación fue perfecta y todos los invitados nos felicitaron por cómo había salido”.

En materia de decoración, apostaron por la sencillez con el objetivo de respetar la historia del propio espacio. “No queríamos recargarlo excesivamente, ya que es un lugar majestuoso que brilla por sí solo. Aquí también contamos con la ayuda tanto de las wedding planners, como del Catering Antonio Bort, quien se implicó personalmente con nosotros desde el principio. Sin duda le volveríamos a elegir mil veces más”, reconoce. Y es que la tranquilidad de los novios y el éxito de una boda reside sin duda en los proveedores en los que depositan su confianza. Profesionales capaces de conseguir la celebración soñada y que están detrás de algunos de los momentos para el recuerdo como los que Rosa siempre guardará en su corazón. “El consejo que me dí a mí misma y que ahora les expresaría a aquellos futuros novios, es que, en el día de su boda coman, beban, salten y bailen como si fuesen un invitado más, sin olvidar que son los protagonistas, claro”.

