¿En qué debes centrarte si el presupuesto de tu boda es ajustado? Ana García-Gayoso lo explica

Hace doce años, cuando el concepto de influencer no se había definido tal y como ahora lo conocemos, Ana García-Gayoso decidió abrir un blog sobre bodas. Gran apasionada desde pequeña de la moda nupcial, esta asturiana fundaba así uno de los primeros espacios en Internet dedicados a esta temática. Más de una década después, la que fuese conocida por La Champanera, actúa ahora bajo su propio nombre. Fundadora de una agencia de comunicación, la experiencia que le ha dado el tiempo la ha convertido en un referente de este sector en nuestro país, algo que queda claro con Manual para organizar una boda perfecta, el libro que acaba de publicar. "Era una ilusión que nunca pensé que podría llegar a materializarse", afirma la autora, quien ha empleado dos años en darle forma a este ejemplar.

Como su nombre indica, se trata de una guía práctica cuyo título no deja lugar a dudas: desvela todos los detalles clave para triunfar en la organización de un enlace (sin saltarse el protocolo), sea cual sea el presupuesto de partida. "Tenía claro que quería escribir un manual ameno y útil que ahondase en detalles importantes, sin quedarme en la superficie de ningún tema, porque creo que lo que de verdad ayuda a los novios a tomar las decisiones correctas es poder disponer de toda la información clave". A ella acudimos para resolver algunas de las dudas más frecuentes, especialmente entre las parejas jóvenes o aquellas que cuentan con un presupuesto ajustado: ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta?

¿En qué es preferible centrarse a la hora de destinar el presupuesto de una boda?

Si tuviera que escoger un proveedor por encima de cualquier otro, me centraría en el fotógrafo y el videógrafo. Siempre animo a los novios a imaginarse la llegada del ser humano a la Luna… sin vídeo. Ese viaje (16 de julio de 1969, ¡temporada alta de bodas!), es el equivalente al que realiza cada pareja que se casa y lo celebra con sus seres queridos. El día de su boda está, con toda probabilidad, en el top tres de días más importantes de su vida, y es el único con la siguiente característica extraordinaria: reúnen a toda tu familia y amigos, solo durante unas horas, en un único día de su vida. Y si no lo documentan con fotos y un vídeo, tienen todas las probabilidades de arrepentirte después.

¿Algún consejo para hacer de la boda una velada divertida sin gastar demasiado?

La clave está en el diseño de la pista de baile: debe estar delimitada y proporcionada de acuerdo al número de invitados. Las pistas de baile muy grandes hacen que la gente se disperse y nadie quiere sentirse solo bailando en el medio de la nada. Es bueno tener a la gente pegada, incluso un pelín apretada: primero porque te sientes menos observado y segundo porque el ambiente de fiesta es mayor. Igual de importante es poner la barra cerca de la pista de baile: no hay duda de que cuanto menos se aleje la gente del DJ, más animada será la fiesta.

¿Hay algo que cambiarías de tu boda a día de hoy?

Yo me casé un sábado por la tarde en Asturias y terminamos la celebración desayunando el domingo. Ese mismo domingo me tuve que volver a Madrid porque a las siete de la mañana despegaba nuestro vuelo a Japón. Cuando aterrizamos en Osaka estábamos tan cansados que no pudimos siquiera descubrir la ciudad. Hubiéramos acertado despegando el martes o incluso el miércoles para poder disfrutar de la postboda y salir descansados y no tan atropellados hacia la luna de miel.

En una época tan digital, ¿qué opciones recomendarías a una pareja a la hora de compartir contenido sobre su boda?

Crear un hashtag en redes sociales resulta útil si tu objetivo es que los invitados que no han podido acudir a tu boda puedan disfrutarla a través de la retransmisión. Pero en realidad, la idea que me gusta es la siguiente: poner una cámara fija frente a la cual los invitados puedan grabar sus mensajes para los novios. Lo hicimos en nuestra boda y me muero de la risa cada vez que veo el vídeo. Resulta interesante ver la evolución de los invitados -que llegan a grabar varios mensajes a lo largo de la boda- desde el aperitivo, cuando son más formales, hasta la barra libre donde llegan hasta a compartir anécdotas de la infancia. Le das un micrófono a tus amigos y… ¡sale oro!

¿Qué recomiendas a las novias: un vestido desmontable o elegir varios diseños diferentes?

Creo que los vestidos desmontables o reconvertibles, en algún momento del proceso de cambio, dejan de funcionar. Cuando vas quitando o poniendo elementos el diseño se va diluyendo y, por ende, va perdiendo estilo. No se puede tener un vestido maravilloso con una cola espectacular para hacer la entrada en la ceremonia y luego estar cómoda y ligera para bailar durante la barra libre, hay que renunciar a algo. Además, a día de hoy hay muchísimas marcas de invitadas que disponen de looks en blanco en los que enfundarse y convertirse en una novia chic parisina para disfrutar del baile sin arrastrar ni sujetar el peso de la cola.

¿Cuáles son algunas de tus tendencias favoritas respecto a looks de invitada? ¿Alguna recomendación para bodas de otoño/invierno?

Siempre hay tendencias con las que te identificas más y con las que te identificas menos, y la verdad es que yo estoy encantada con el regreso de los lazos en todas sus versiones: como complemento, en versión XL, también mini al cuello…