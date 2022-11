Un sombrero para cada estilo de novia: seis diseños muy actuales

A la hora de completar un look de novia, toca tomar una importante decisión: ¿qué complementos son apropiados para el diseño elegido? Más allá de los zapatos y las joyas, las prometidas deben plantearse si querrán llevar velo o mantilla, si incorporarán una tiara o prefieren un tocado o si realmente se imaginan con un detalle mucho más especial sobre su cabeza. En este sentido, los sombreros han ganado una creciente atención desde que en 2020 y 2021 proliferasen junto a vestidos nupciales midi en las populares bodas íntimas. Eso sí, antes, ya habían sido numerosas las celebrities que habían sucumbido a las bondades de este accesorio que puede reutilizarse tras el gran día y que aporta un toque vintage a todo estilismo.

- Los peinados de alfombra roja de las 'celebrities' inspiran a las novias esta temporada

Pamelas

Bianca Jagger en el ‘sí, quiero’ al líder de los Rolling Stones en 1971; Amal Clooney en su enlace con George Clooney, allá por 2014; María de Orden el pasado mes de mayo o Teresa Andrés Gonzalvo, en julio, con su segundo look nupcial son solo algunas de las caras conocidas que han apostado por las pamelas en el día de su boda. Este complemento viral y sofisticado abunda acompañando a diseños de novia de corte minimalista o retro y, por lo general, está realizado a medida por casas de sombrerería para la ocasión. Algunas con velo incorporado o detalles artesanales convierten a sus portadoras en auténticos referentes de estilo en la red.

- Las cinco siluetas de novia más virales que puedes replicar

'Bucket hat'

Si existe un sombrero estrella en la temporada de otoño, ese es el bucket hat. Este diseño, pensado para protegerse de la lluvia, también puede ser un accesorio original para novias modernas, que convence especialmente a la generación Z. De hecho, algunas se han hecho muy virales en la red gracias a este tipo de diseños en versión total white. El conocido como gorro de pescador, realizado en nylon, es uno de los complementos más buscados para conseguir también, el look Balmoral que es tendencia en el día a día y entre las invitadas. Celebrities como Keira Knightley han incorporado el bucket hat recientemente a sus looks de diario y las novias con trajes de dos piezas cada vez se animan más a poner un punto diferente con él a sus estilismos.

- Las novias veinteañeras y treintañeras más virales llevan mangas largas

Fedora

Pocas novias bohemias, indies, de estilo campestre o incluso grunges pueden resistirse a lucir un Fedora en tonos blancos o crema en su gran día. Este diseño, al que en ocasiones, el día de la boda, acompañan pañuelos estampados o pequeños ramilletes florales, es originario de Italia. En la exposición universal de 1900 en París este sombrero de ala corta y textura flexible fue designado el mejor diseño. Una creación de Giuseppe Borsalino que ha vencido al paso del tiempo y a la que ninguna estrella del pasado siglo pudo decir no.

- Cómo llevar los guantes según las novias más estilosas y las nuevas colecciones

Chistera

Basta con recordar el rompedor look de novia de la influencer internacional Rocky Barnes en su enlace en Nueva Jersey en septiembre de 2018, para reconocer que una bonita chistera puede ser la que ponga la guinda a un look sencillo. La prescriptora de estilo mostraba uno de sus looks nupciales compuesto por un vestido lencero color marfil, un bolso de cuentas que recordaban a las perlas y una chistera blanca con velo incorporado. Una propuesta que ha servido de inspiración a novias años después y que puede ser la mejor de las elecciones para una ceremonia civil o una celebración con notas originales.

- Novias con tocado: así se lleva la alternativa al velo más buscada

'Canotier'

Las francesas son una gran fuente de inspiración en materia nupcial. Su je ne sais quoi está detrás de colecciones con looks de novia relajados, frescos y muy chic que son referencia para otras firmas europeas. Laure de Sagazan o Donatelle Godart son algunas firmas que han sabido exportar el concepto de esa moda para el gran día con tejidos ligeros y también con complementos tan cotidianos y galos como el canotier. Este tipo de sombrero de paja con copa baja y ala plana propio del siglo XIX ha llegado hasta nuestros días convertido en el accesorio más buscado por esas prometidas que desean un look nupcial desenfadado para el campo o la ciudad.

- Estas novias virales con pamelas y tocados nos encantan

Bombín

En la lista de posibilidades para completar un look nupcial hay opciones para todos los gustos. Las más atrevidas, aquellas que no solo huyen de lo clásico, sino que quieren ser las primeras en apostar por una tendencia pueden quedar fascinadas por el bombín blanco. El accesorio menos previsible es también una pieza con historia, realizada por lo general en fieltro, con forma semiesférica y copa baja y rígida. De origen inglés, puede ser una opción apropiada para un enlace civil o como complemento del segundo look nupcial, para el baile.