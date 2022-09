Una técnica artesanal única y un viaje a Italia: la historia detrás de los nuevos looks nupciales de Teresa Helbig

"Mira que llevamos años trabajando, pero cada vez que presentamos colección se me pone el mismo nudo en el estómago que el primer día; cada desfile es un reto que hay que superar y hacerlo muy bien, no todo vale", nos cuenta Teresa Helbig en los días previos a su último desfile. La diseñadora catalana, que fundó su firma homónima hace más de 25 años, ha presentado en la semana de la moda de Madrid una colección primavera/verano 2023 inspirada en los festivales de música y en la energía arrolladora que se desprende en estos encuentros.

La pasarela del pabellón 14 de Ifema, donde tradicionalmente celebra sus desfiles, se ha convertido en el HELBIG MUSIC FEST. Bajo este nombre evocador, Helbig propone diseños cargados de actitud. Por supuesto, hay cuero y colores próximos a la estética festiva, como el rojo y el dorado, pero junto a estas apuestas destacan dos vestidos nupciales. A pesar de las diferencias entre uno y otros diseños, la diseñadora deja claro que "todo forma parte de un mismo universo Helbig, un engranaje global que cuadra por las decenas de piezas que lo forman, y cada uno tiene una esencia muy especial. Sí es cierto que los dos vestidos de novia nos muestran la versión más idílica, libre y poética de una mujer Helbig. Su versión más pura y más leal", explica a ¡HOLA!.

Un viaje a Italia y una técnica artesanal única

Para crear estas dos piezas, la creativa explica que tomaron como "referentes a mujeres de índoles, edades, épocas y orígenes diferentísimos como Janis Joplin, Debbie Harry, Patti Smith, Courtney Barnett o Wolf Alice". El resultado son dos propuestas muy distintas entre sí. Por un lado, el vestido Janis, inspirado como delata su nombre en la figura de Janis Joplin. Para llevarlo a cabo viajaron hasta Italia para familiarizarse con una desconocida y minuciosa ténica artesanal: "Viajamos hasta un pequeñísimo pueblo en Italia cerca de Milán donde unos artesanos conocían una técnica de guipur que nunca antes habíamos visto. Hablando con ellos nos mostraron cómo combinar diferentes hilos para crear estructuras distintas y poder crear así una prenda exquisitísima, llena de luz y con una visión muy propia". El resultado es un delicado diseño que se ciñe al cuerpo como una segunda piel en la zona del torso y amplía ligeramente su volumen a partir de la cintura, para que la falda se mueva al ritmo de la música, desvelando parte de las piernas gracias a las aberturas frontales de la pieza.

Para remarcar el aire festivalero que recorre toda la colección, el look se completa con unas botas blancas de inspiración cowboy. Una alternativa rompedora a las clásicas sandalias o zapatos de tacón, ideal para novias que buscan alejarse de convencionalismos o que quieren llevar su propio estilo también de camino al altar.

- El fenómeno de las #Helbigbrides o la magia de las novias diferentes

"Cada colección es, en esencia, un relato con un universo propio, que tienen en el centro a la Helbig woman y que bebe de referentes muy diversos: musicales, cinematográficos, escultóricos, literarios… Cuando damos con la idea sobre la cual construir, emprendemos un proceso apasionante de investigación, de prueba y error, de recuperación de técnicas antiguas… que realmente no termina nunca", dice Helbig acerca del proceso de creación detrás de sus prendas, todas construidas siguiendo un hilo conductor que nace de la inspiración necesaria para impulsar cada colección.

Tul y microperlas

Florence Welch, la cantante de Florence and the Machine, es la otra artista y musa elegida por Teresa Helbig para dar nombre a su segundo vestido de novia, que casa a la perfección con el estilo mitad boho mitad glam de la cantante británica. "Para crear el vestido Welch teníamos en mente un diseño poderosísimo y sensible al mismo tiempo (una contradicción tipiquísima propia de las mujeres Helbig), y para ello decidimos bordar, sobre el tul y con miles de microperlas con motivos geométricos, un vestido de novia elegante, majestuoso y trascendente al paso del tiempo". Sin duda, las novias ya no solo llevan las perlas como parte de su joyería, también bordadas sobre el vestido, algo que ya confirmó Jennifer Lopez con sus espectacualares looks nupciales.

El desfile de Teresa Helbig inaugura el nuevo curso escolar de la moda y a pesar del esfuerzo y los nervios generados durante los meses previos al show, el tiempo invertido siempre merece la pena. "A esta nueva temporada llegamos con una fuerza e ímpetu bestiales: nos lo hemos pasado bomba imaginando ese “Helbig Music Fest” encabezado por un line-up de artistas de ensueño, donde se dan encuentro mujeres muy dispares, con estilo y voz propios pero con un poder y una garra sin igual; preparando nuestro inminente viaje a Los Angeles; y sobre todo, manteniendo nuestro compromiso por las prendas que ilusionan, perduran y dejan huella. Al final, esa es nuestra razón de ser desde hace casi 30 años", confiesa la diseñadora detrás de unas de las marcas más exitosas de nuestras pasarelas.