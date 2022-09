Después de ver estos looks, querrás un vestido de novia asimétrico

Para las novias más virales de los últimos meses, menos siempre es mucho más. La aclamada cita del arquitecto y diseñador Ludwig Mies van der Rohe (último director de la gran escuela Bauhaus) cobra todo el sentido en el universo nupcial, pues para las prometidas con más éxito en la red, todo aquello que no sume valor, sobra. Sin caer en estridencias, Victoria, una de las que ha causado sensación este verano, tal y como contamos en ¡HOLA! Novias, apostaba por el minimalismo en un diseño con escote asimétrico. Un vestido obra de Nacho Aguayo e inspirado en otro muy especial, nos contaba: “una íntima amiga me envió hace años una foto de un desfile de Valentino de 2014, que casualmente yo también tenía guardada sin pensar en boda y, cuando me prometí, me la reenvío enseguida y lo tuve claro”.

- Los vestidos blancos más icónicos que inspiran a las novias actuales

Como ella, otras recién casadas y prometidas han caído rendidas ante las asimetrías, un detalle de estilo que añade personalidad al look nupcial. Apto únicamente para las más modernas, puede potenciar o disimular los puntos fuertes de la silueta de la protagonista. Son muchas las formas de incorporar una nota asimétrica al estilismo nupcial: desde la falda hasta la espalda, pasando por las mangas. Te las descubrimos aquí.

- Nueve maneras de llevar la diadema de redecilla según las novias con más estilo

En el escote

Es la zona en la que se ha convertido en habitual ver asimetrías. Un escote asimétrico ofrece multitud de posibilidades en diseños más o menos formales, con siluetas rectas o de estilo princesa y con todo tipo de tejidos. Las nuevas colecciones 2023 y la red han hecho de esta opción una de las más buscadas, tanto en piezas a medida como en opciones ya creadas. La tendencia es fácil de incorporar si, además se cuenta con los accesorios adecuados, que completen el estilismo en versión moderna (pendientes muy delgados y sofisticados, chockers o incluso brazaletes).

- Los vestidos de novia con capa de firmas 'made in Spain' que tienes que fichar

En la espalda

Si celebras una ceremonia civil o no temes a las espaldas descubiertas, los escotes asimétricos en la espalda están hechos para ti. Las grandes firmas internacionales han encontrado en esta modalidad una oportunidad para presumir de zona trasera huyendo de las opciones más manidas (bordados, encaje o escote trapecio). Para quienes buscan un resultado novedoso y poco visto en su look nupcial, esta alternativa les encantará.

- Paso a paso: calendario deportivo para novias, la mejor puesta a punto

En la falda

Algunas de las novias más virales de la última décadas llevaban vestidos nupciales con falda asimétrica. Estas prometidas anónimas encontraron en esta opción la posibilidad de lucir radiantes, dejando atrás la versión más tradicional y con la ventaja de olvidar la posibilidad de pisarse el traje por delante. Este tipo de faldas son habituales en cortes lady o en propuestas de estilo recto. Junto a capas o velos, transforman al completo la estética del diseño y permiten dos looks (completamente diferentes) en uno.

- ¿Pensando en un moño bonito? 12 peinados que suman mucho a tu look de novia

En las mangas

Ya en 2018, la influencer Silvia de Benito daba el ‘sí, quiero’ al empresario José Núñez con un diseño de mangas asimétricas. La madrileña se adelantaba a la tendencia con una propuesta sencilla con detalle floral al hombro y contaba: “era el vestido que había imaginado desde el principio. El detalle de una sola manga fue justo lo que me hizo sentir tan cómoda, tan yo”. La idea es solo apta para novias osadas, pero el resultado puede ser verdaderamente impresionante, si se emplean los tejidos adecuados y se plasma la personalidad de la protagonista en el diseño.

- Consejos de experto para un peinado de novia más duradero

En el falso escote

¿Sabías que las asimetrías también pueden incorporarse a un falso escote? Este tipo de escote es aquel semitransparente que permite ver la piel de abajo como si el tejido no estuviera. El efecto es similar al de un escote normal, pero cuenta con tejido encima, lo que lo hace algo más espectacular. Delanteros, en la espalda y realizados con diferentes materiales, pueden resultar muy atractivos a la vista y completar, con buen gusto, la propuesta más sencilla.

- Sandalias con mucho glamour para novias que buscan ese algo más

Con pantalón

Puede ser que no te imagines con el tradicional vestido de novia o que busques una segunda opción para el baile, la preboda o la postboda. En ese caso, quizá te hayas planteado apostar por un estilismo de pantalón. La pieza más versátil, que posteriormente podrás reutilizar a diario, también puede contar con una asimetría especial. En el top que acompañe al pantalón o como detalle en el propio bajo del diseño, se puede añadir un volante asimétrico que favorezca y aporte un toque inesperado. Porque no hay excusas para apuntarse a la tendencia.