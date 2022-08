¿Cortar o no cortar? Las claves de los peluqueros para una melena sana en tu boda

Es la duda capilar que más inquieta a las novias y para la que no hay una respuesta segura. La decisión de si las prometidas deben o no cortarse el pelo los meses previos a su boda puede generar controversia entre peluqueros, aunque hay una amplia mayoría que lo tiene claro. Para las que se casan el próximo año (como la que escribe), la incertidumbre en lo relativo a este tema es más que habitual. Se trata de una pregunta que yo misma me hice hace tan solo un mes y que me obligó a toparme con diversas opiniones. Por eso quise que algunos de los nombres más reputados de nuestro país, en materia de estética, me dijeran cómo proceder. ¿Cortar o no cortar? Esa es la cuestión.

Puntas estropeadas

En el historial de Moncho Moreno no solo hay peinados de novia espectaculares, sino melenas extremadamente luminosas y cuidadas. Sus tratamientos son un imprescindible en las rutinas de sus clientas, pero hay más, mucho más, para conseguir ese ansiado brillo y un peinado más duradero. "Si el cabello tiene las puntas estropeadas, está quebrado, seco, desfilado o descuidado, afectará a la durabilidad del peinado. Debemos optar porque el cabello esté lo más sano posible: las puntas lo más rectas y mejor cortadas que se pueda, para que en la punta no se vaya el peinado. Aunque el corte tenga movimiento, capas o flequillo, la punta debe siempre estar recta. Para ello realizo el corte de engrosamiento, nuestra técnica, o el tratamiento Clandestino (para evitar la rotura capilar)”, nos explicaba.

Con la visión de Moncho coincide Irene Taviel de Andrade, del Salón Itaviel (en Jerez de la Frontera). Ella apuesta por combinar tratamiento y corte para que el cabello luzca más joven y radiante que nunca antes. En consecuencia, la primera pregunta que debes hacerte es cuánto cortar: en principio, con las puntas saneadas sería suficiente. Esta fórmula la suscriben desde el madrileño centro de In-Viso: “El corte saneado siempre es positivo y lo aconsejamos totalmente para la duración de un peinado, para que encajen las capas y el perímetro o que las puntas estén selladas y sanas. Un corte saneado, aunque se corte poco y se quiera mantener la melena larga para hacer un peinado o recogido, facilita los volúmenes en el cabello tan importantes en un peinado de novia”, indican.

Las otras opciones

Frente a los que piensan que un corte siempre es necesario, existen quienes se plantean otras alternativas saludables y muy acertadas, para un peinado que aguante todo el día y una melena que capte todas las miradas. Nos lo desvelan desde Adonay Sevilla: “en la era de la cosmética que estamos viviendo tenemos que entender el corte como un servicio para cambiar la longitud y el estilo de tu cabello , no como en otras épocas que la cosmética estaba menos avanzada y se utilizaba para ‘sanear’”, señala.

Desde este centro indican que con los productos adecuados, el resultado será impresionante, mucho mejor del imaginado en un principio. “Si los productos que utilizas para nutrirlos son de alta gama, jamás tendrás el problema de que le aporten peso a tu cabello o el resultado dure menos, ya que, a la hora de peinar, siempre utilizamos productos sin aclarado. Productos con fijación que hacen que el marcado sea sólido, duradero y evite el encrespado”, puntualiza. De este modo argumenta que si el peluquero aconseja huir del corte: “es por que lo normal es que la prueba se realice un mes antes del evento y aún no sabe cuánta longitud de cabello va a necesitar para tu look deseado”.

Cortar o no cortar dependerá también del tipo de peinado que desee la novia. Nos los explica, Mónika Antero: “En según qué estilos, como semirecogidos y trenzas, no aconsejo cortar puntas, a pesar de que estas puedan estar abiertas. Digo esto porque, nuevamente, es algo fácil de disimular con un producto de peinado ad-hoc y, sin embargo, el hecho de que dichas puntas se vean algo desgastadas y a diferentes niveles puede contribuir a un resultado más ‘natural’ . Así es que si tienes el cabello algo seco y quebradizo (sobre todo después del verano) te vendrá bien un tratamiento de hidratación y/o un corte de puntas, pero no porque el peinado de novia vaya a durarte más, sino de cara a la salud de tu melena”.

El poder de los tratamientos

Son precisamente los tratamientos capilares los grandes responsables de las melenas más cuidadas y atractivas. En ellos reside el poder para pasar de un pelo encrespado a uno controlado con luminosidad y cuerpo. “¡Un cabello sano es un cabello bello! Los tratamientos que recomendamos consisten en aportar proteínas, que con el paso de los años y agentes externos el cabello va perdiendo. Actúan directamente en el interior del cabello no se quedan en la superficie, como otros productos comerciales y, una vez se aplican, van rellenando y reparando la fibra capilar, dando un resultado y aspecto de rejuvenecimiento”, destaca Irene Taviel de Andrade. Duda resuelta: primero debemos plantear qué peinado queremos, después ver si es apropiado o no cortar la melena para dicho peinado y siempre recurrir a la ‘magia’ de los tratamientos. Apuntado.