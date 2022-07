Un vestido con doble escote para la boda de Neus en Castellón

Cuando la novia inicia la búsqueda de su vestido, comienza con una idea determinada que, en muchas ocasiones, va evolucionando conforme descubre nuevas tendencias y siluetas. De esas pruebas y de las visitas a firmas y diseñadores aprende y puede tomar una decisión con mayor dominio de la materia. Para Neus, una novia de Villareal (Castellón) que está triunfando en la red, lo más importante era encontrar un diseño que le permitiera bailar y sentirse ‘sexy’ al mismo tiempo. “El proceso de elección fue bastante rápido, ya que en un mismo día concerté cita con tres tiendas de novias de Castellón, una de ellas Pronovias, y en cuanto llegué y vi el vestido, me encantó. Fue probármelo y me quedaba como un guante”, nos cuenta ella misma.

VER GALERÍA

- ¡Que no se te olviden! Ocho cosas imprescindibles el día de tu boda

Mangas abullonadas y espalda especial

El look elegido por nuestra protagonista era un diseño sencillo con falso escote de pico, mangas jamón, silueta recta y escote en la espalda, con una capa semitransparente y desmontable. “Sentí que era mi vestido porque cumplía con todos mis requisitos: libertad de movimiento, sencillez, elegancia… Me hacía sentir sexy y, lo más importante de todo, me hacía sentir que era yo misma, era mi esencia en un vestido”, apunta.

VER GALERÍA

- La boda vasca de Ane, la novia del vestido sencillo y el peinado especial

El estilismo de Neus no estaba completo sin sus accesorios estrella, complementos que sumaron al conjunto sin eclipsar a la propia novia. Además de un ramo de novia con flores de temporada y olivo, realizado por Bloomtuin, hubo hueco para joyas especiales. “Los pendientes fueron los mismos que llevó mi bisabuela en su boda y en cuanto mi abuela me los enseñó, no lo dudé ni un segundo, eran perfectos”, recuerda. Tampoco faltaron una lazada en el peinado, hecha con el tejido sobrante del vestido y unos zapatos: “me costó encontrarlos porque quería que no tuvieran mucho tacón. Finalmente di con ellos en Burgos, ya que actualmente estoy residiendo allí por motivos laborales de mi marido”. Los vio y no se lo pensó dos veces: “eran la pieza clave que completaba el puzzle perfecto”.

VER GALERÍA

- Consejos de 'influencers' y diseñadoras que se casaron antes de los 30

Fabuloso look de belleza

Tan solo con mirar las fotos se percibe la luz que Neus desprendía ese día y que reflejaba su rostro, perfectamente maquillado, realzando su belleza natural. Detrás de ese acierto estaba Laura (@makeupnine), a quien nuestra protagonista no conocía previamente. “La elegí basándome en los maquillajes que veía por la red y que llevaban personas a las que conozco. Me parece que se caracteriza por realizar unos maquillajes muy naturales, pero que a su vez no resultan indiferentes”, señala.

En línea con la naturalidad de su ‘make up’, la novia quiso optar por un peinado desenfadado, similar al que luce a diario. “Soy más de moños desenfadados e informales. No tenía muy claro qué peinado me iba a hacer, pero como la peluquera es mi tía (@peluqueriagemenis), realizamos varias pruebas hasta que dimos con el que más me gustaba. Estoy muy contenta con el resultado final porque va acorde co mi esencia”, nos explica.

VER GALERÍA

- Sombreros, limonadas y las mejores ideas para una boda soleada en el campo

Boda en Castellón

El estilismo de nuestra protagonista no dejó a nadie indiferente cuando apareció por la puerta del Ermitorio de la Virgen de Gracia el pasado 25 de junio. “Está cerca de donde vivo y es un paraje con un entorno precioso”, dice ella misma. Allí le esperaba Fran García, su entonces futuro marido y futbolista profesional en el Burgos C.F, muy emocionado. Posteriormente, la celebración tuvo lugar en Masía Les Casotes. “Una finca que al visitarla nos encantó. Tiene unos jardines y exteriores muy bonitos y cuidados, y se encuentra cerca de un acantilado con unas vistas maravillosas. Además, la masía está perfectamente restaurada”, explica.

VER GALERÍA

- ¡Mi gran boda Bridgerton! De la decoración al look de la novia

El menú estuvo a cargo del chef Miguel Martí, quien gestiona la comida en este espacio: “la verdad es que no defraudó a nadie, tanto por su sabor como su originalidad a la hora de presentar todos los platos”. Una alegría que confirmaba que los novios acertaron con las que fueron sus dos primeras decisiones al organizar su enlace. “En primer lugar, nosotros elegimos tanto la iglesia como la finca, puesto que eran dos sitios que nos encantaban y sabíamos que era lo primero que debíamos reservar, para no quedarnos sin fechas. Una vez elegidas estas dos prioridades, ya nos pusimos en contacto con Fit for Weddings, quienes enseguida nos dijeron que sí y nos pusimos a trabajar de lleno en los preparativos”, apunta Neus.

VER GALERÍA

- Consejos para organizar el viaje de novios según el tipo de pareja

Día inolvidable

Para la pareja era muy importante que todos los invitados disfrutaran sin límites y que el enlace no fuera uno más. “Creo sinceramente que lo conseguimos con creces. Nos asesoraron muy bien con el Dj, Hey mickey!, y sinceramente fue todo un acierto. Además, escogimos un grupo para que tocara música en directo durante el cóctel y el Grupo Jarana fue quien se encargó de amenizar a los invitados y de ir calentando motores para lo que venía después”, confiesa. Junto a todo ello, una decoración espectacular, pero siempre elegante: “delegamos mucho, tanto en las wedding planners como en la florista y la verdad es que quedó todo precioso. No tenía nada en concreto en mente, únicamente que las flores siguieran una línea más silvestre, y así fue como lo hicimos”.

VER GALERÍA

- Cinco tipos de mechas y reflejos que favorecen a todas las novias

Y de tantos estudiados detalles, de un enlace hecho pensando en el disfrute de sus asistentes, nacen recuerdos imborrables, momentos hilarantes e incluso amistades. “Lo más especial fue el hecho de ver disfrutar a todos nuestros invitados como si no hubiera un mañana. Ver cómo bailaban, se reían y divertían todos con todos, aunque ni si quiera se conocieran". Y eso es algo que solo pasa en las mejores bodas.