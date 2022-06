Dos vestidos de princesa moderna y unos 'Manolos' para la boda de Isabel en Galicia

A la hora de definir el perfecto look para cada novia, no pueden faltar referentes. La inspiración para definir el diseño del gran día puede estar en todas partes, pero suelen ser las celebrities quienes cuentan con mayor facilidad para convertirse en iconos de estilo nupcial. Isabel, una novia gallega con dos vestidos de estilo princesa, que ha dejado a todos sin palabras, rebuscó entre los estilismos más populares de las it girls para definir los suyos propios. “Para el primer look me inspiré en el vestido de Irene Forte en su boda en Sicilia y, para el segundo, me fijé en el de Olivia Palermo el día de su boda”, nos desvela. Las dos elecciones ‘made in Spain’, una firmada por Jorge Vázquez y otra por Belén Barbero, fueron tan impresionantes como los miles de detalles que sorprendieron en su gran día.

Delicadeza y tendencia

Confiesa Isabel que para una cita tan esperada, buscaba diseñadores que comprendieran su propuesta y que hicieran para ella estilismos a medida atemporales, románticos y muy chic. Aunque le costó varias visitas en la capital, dio con los dos creadores que comprendieron su estilo sin condicionantes. Recuerda que con el primero de los dos vestidos, Jorge Vázquez supo entenderla a la perfección: “quería que el vestido reflejará mis gustos y que se mimetizara con el entorno mágico del Parador, por lo que en la parte superior fue bordado a mano con flores en un taller de Italia, con el objetivo de mimetizarse con el entorno de bosque”.

De corte princesa, esta propuesta destacaba por unos bonitos botones joya en la espalda, manga larga, falda con volumen y cola, que nuestra protagonista acompañó con un velo. “Quería que, aunque pasaran los años, sintiera mi vestido igual de bonito, por lo que preferí dejar las tendencias para el segundo vestido”, revela. Fue en esa segunda opción, diseñada por Belén Barbero (fundadora de la firma extinta Beba’s), en la que pudimos ver mangas abullonadas, corte asimétrico y una sofisticada falda brocada de flores. “El vestido está compuesto por un mono de crepé entallado, mangas con volumen, escote V por delante y un amplio escote en la espalda”, comparte.

Complementos especiales

Más allá de unas imponentes joyas familiares de diamantes y un anillo de compromiso realizado a medida, los zapatos fueron los otros grandes protagonistas del look de Isabel. Para su primer estilismo se rindió ante los favoritos de Carrie Bradshaw, todo un mito en materia nupcial, el modelo Hangisi Bride que le regaló su ya marido. “Los ‘Manolos’, que encajaban con los botones joya de la espalda del primer vestido, el anillo de pedida, las joyas de la familia y la elección de las rosas, a juego con el bordado del vestido, hicieron que todo tuviera sentido”, nos cuenta. Unas esmeraldas y unas sandalias plateadas de Jimmy Choo fueron las elegidas para el segundo look de la tarde.

Durante la ceremonia, la novia estuvo en todo momento acompañada por un accesorio elegante y favorecedor: el diseño floral más importante de todos. “El ramo de novia era muy sencillo de rosas blancas, mi flor favorita. El lazo es de terciopelo verde inglés (a juego con el resto de detalles de la boda). Además, de combinar con el bordado de flores de la parte superior del vestido”, nos confiesa.

En clave ‘beauty’

La misma coordinación de los elementos estuvo muy presente en la elección de su look de belleza. Todo un reto para el que le fue difícil encontrar a un profesional que encajara y comprendiera sus necesidades. “Fue muy gracioso. Me había hecho muchas pruebas en Madrid, pero ninguna me convencía y un día vi en la red a una novia (no famosa) y me gustó mucho su look de maquillaje y peinado, así que me atreví a escribirle para preguntarle quién la había maquillado y peinado. Llamé a Xenia Tió y tuvimos la prueba. Fue un sí rotundo, nunca me había sentido tan guapa. Definitivamente, supo captar mi estilo y potenciarme a la perfección”, apunta.

Fue así como apostó por las ondas glam, un peinado para presumir de melena sin renunciar al pelo suelto, con el que se sentía más cómoda. El concepto cambió para su segundo look, pues apostó por un semirrecogido con ondas rotas y una lazada de terciopelo blanca. “El maquillaje era neutro, lo que me hizo sentir muy yo y conseguir el estilo romántico que quería”, señala Isabel, que lo mantuvo durante toda la jornada.

Celebración espectacular

En línea con la espectacularidad de los dos diseños, la pareja celebró un enlace de tarde inolvidable en el marco de la Ribeira Sacra. Tras seis años de amor, Isabel y Álvaro se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado 23 de abril en el Parador de Santo Estevo. Confiaron en el propio equipo de organización de este enclave y en la decoradora Rebeca Senra para que todo saliera a la perfección. Los novios tenían claro que buscaban una celebración en la que estuvieran presentes tres culturas: la gallega, comunidad de donde es originaria la novia; la vasca, de donde es el novio y la mexicana, porque la novia vivió allí parte de su infancia.

“Mi abuelo inmigró hace muchos años a México y he vivido parte de mi vida allí. Por eso, quisimos que estuviera presente en los detalles que se dieron en la boda: una pulsera de plata con una cruz, hecha en Taxco por artesanos de la plata, para las invitadas; tequila don Julio 70, que se sirvió cuando llegaron los mariachis y puros grabados con nuestros nombres y fecha”, recuerda ella.

Decoración por todo lo alto

Además de unos elementos estudiados al milímetro, el clasicismo y el romanticismo marcaron la decoración de su gran día. “La inspiración se centraba en las bodas de los cuentos, ya que el entorno evocaba e inspiraba a algo así. Sentimos que un lugar con tantísima historia pedía una decoración en la que los invitados y nosotros mismos nos dejásemos llevar y sintiéramos que estábamos viviendo un cuento”, explica Isabel. Y lo lograron, gracias a una gran cantidad de flores, lámparas de araña y velas. Primero, con tonalidades claras en la iglesia; después con flores de estilo rústico y alegre en la zona del aperitivo y, por último, con romanticismo 'al estilo Bridgerton' en las mesas de la cena.

A una puesta en escena memorable se suman un sinfín de recuerdos que la pareja guarda en su corazón. Una forma de celebrar que comenzó con una recomendación de su entorno y que hoy Isabel quiere transmitir a quienes estén organizando su boda. “El consejo que daríamos es el que nos dieron a nosotros y llevamos a cabo: tratad de estar ese día juntos. Nosotros lo llevamos a cabo y, desde luego, si pensamos en nuestro día, en todo momento está presente el uno en los recuerdos del otro y creemos que eso es algo muy bonito”. Porque un enlace se presenta, sin duda, como el comienzo de una nueva etapa vital apasionante y, por eso, nada mejor que empezarla con buen pie.