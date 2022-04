Recreamos el romántico peinado de boda de Isabelle Junot con su estilista Gabriel Llano

Loading the player...

Ha sido la boda de la temporada, y no es para menos. El enlace entre Isabelle Junot y Álvaro Falcó congregó en el palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia, a rostros tan conocidos como Tamara Falcó (prima del novio y testigo), Inés Domecq o Eugenia Silva, aunque ninguno de los looks de estas elegantísimas mujeres pudo eclipsar a la gran protagonista de ese sábado 2 de abril, la novia. Con tres vestidos nupciales (uno en la preboda del día anterior y dos en la boda en sí), Isabelle se convirtió en una de las novias más inspiradoras de la temporada. Por esa razón hemos querido contar con su estilista de confianza, el peluquero y maquillador Gabriel Llano, para recrear el precioso peinado con el que acompañó el diseño princesa de Pronovias con el que pronunció el "sí, quiero". El elaborado recogido sirvió como base para colocar el velo y una espectacular tiara de diamantes y perlas que data de finales del siglo XIX y perteneció a los bisabuelos de Álvaro Falcó. Se trata de un moño bajo, clásico y romántico que Gabriel explica, paso a paso, en este vídeo. Perfecto para completar tu look de novia, pero también un estilismo de invitada o el de cualquier otra ocasión especial. ¡No te lo pierdas!

Maquillaje y peluquería: Gabriel Llano. Estilismo: Momoni. Vídeo: José Antonio Carrascoso.

Exclusiva: La boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó, contada por ellos mismos