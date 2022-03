La aristócrata británica que se casó en Granada y ahora inspira a las nuevas invitadas

En 2021, el concepto más rígido de invitada ha cambiado. Ahora, lejos de la concepción clásica y trasnochada en la que la convidada apostaba por diseños de corte lady, prescriptoras de estilo y estilistas han demostrado que nada está escrito y que ahora imperan los vestidos con detalles florales, escotes especiales, asimetrías y siluetas que sientan como un guante. Siguiendo estas tendencias, algunas de las aristócratas más jóvenes del panorama nacional e internacional se han ganado un espacio entre las mejores vestidas y hay nombres que resuenan con fuerza, a pesar de su discreción. Es el caso de Charlotte Santo Domingo, antes Charlotte Wellesley, la socialité británica de moda que está emparentada con la realeza europea. Pero, ¿quién es ella?

Prescriptora de estilo

La it-girl es hija del noveno Duque de Wellington y está casada con Alejandro Santo Domingo, lo que la convierte en tía de Tatiana Casiraghi. Además de estar vinculada a la Reina Sofía, es una de las jóvenes más ricas de Reino Unido y suele trabajar como productora del reputado fotógrafo de moda Mario Testino. En el famoso ránking de los británicos más adinerados de The Sunday Times cuenta con un lugar privilegiado este año. Su última hazaña es haberse convertido en modelo e imagen de una de las campañas más populares del momento, que la une, a su vez, a la diseñadora favorita de Kate Middleton.

Ahora también modelo

Hablamos de Emilia Wickstead toda una institución en el diseño de moda nupcial y un referente en las colecciones más especiales. La diseñadora londinense ha confiado en la aristócrata como imagen de su campaña Prefall 2021, repleta de inspiración e ideas modernas para la invitada perfecta. Entre sus propuestas para el próximo otoño, destacan diseños con flores, tejidos de efecto satinado e incluso piezas tan arriesgadas como los cropped top, que desvelan el trabajado del abdomen de la británica de moda.

“Presentamos Emilia Wickstead Pre-Fall 2021. Charlotte Santo Domingo, fundadora de una empresa de asesoría estratégica enfocada en hotelería, diseño y operaciones en el sector de los alimentos y bebidas”. Con estas palabras y al mismo tiempo que presentaba la colección, la firma revelaba información en sus redes sociales acerca de sus embajadoras de marca. Varios son los referentes femeninos que comparten escenario con Charlotte Santo Domingo en la citada campaña: Beatriz Carranza, directora de ventas de Emilia Wickstead; Sabine Getty, editora colaboradora en una reconocida revista y comisaria de arte, diseñadora de joyas y emprendedora, están entre ellas. Mujeres de muy diversos gustos, pero con grandes conocimientos en moda y con una reconocida carrera profesional.

Lecciones de estilo

En esta colección preotoño, la diseñadora ha explorado las siluetas limpias, el minimalismo que caracteriza a su propuesta y ciertos aires de modernidad que han impregnado sus piezas. Si bien se trata de prendas que pueden imaginarse con looks de diario, son perfectas para ocasiones especiales como bodas, bautizos y comuniones. El blanco y el negro son dos ejes destacados de la colección, pero su trabajo también abre un espacio a los colores ácidos y a estampados, algunos de los cuales viste Charlotte Santo Domingo en las fotografías de la campaña.

Son estos mismos ingredientes de buen gusto los que cautivaron a Kate Middleton, que es una fiel seguidora del trabajo de la diseñadora. Al igual que sucede con las propuestas de Charlotte, la paleta de colores más intensa, vibrante (azules, rosas, amarillos, verdes y naranjas) y favorecedora se cuela entre los looks más vistos de la Duquesa de Cambridge, firmados por Wickstead. Ejemplo de ello es uno de los vestidos más característicos de la casa que se ha popularizado con el nombre de ‘Kate’, en honor a la duquesa, pues ella lo ha utilizado en diferentes tonalidades en los últimos años.

Un look de novia viral

Más allá de la colección pre-otoño de Emilia Wickstead y la labor como embajadora que realiza nuestra protagonista, existe un fuerte vínculo entre la reputada firma y la aristócrata británica. Tanto es así que la responsable de su espectacular estilismo de novia fue la misma firma. Es precisamente su look nupcial lo que más visibilidad dio a Charlotte en nuestro país. La socialité es una enamorada de España, especialmente del sur, y en 2016 se decidió a celebrar su enlace en el corazón de estas tierras, en la iglesia que la vio crecer, bajo la atenta mirada de vecinos y curiosos.

Era el municipio granadino de Íllora el que acogía esta gran celebración con repercusión internacional, en la que los invitados eran especialmente ilustres. Del Rey Juan Carlos al Príncipe Carlos de Inglaterra: nadie quiso perderse este gran enlace. La novia brilló con su vestido de escote Bardot, silueta princesa y tonos champán, que acompañó con un recogido de bailarina, unos pendientes vintage, unos stilettos verde oliva y un velo con lunares bordados de manera irregular; elementos que parecían un guiño a Andalucía. Completó el look con un ramo de carácter silvestre, muy bonito y elegante.

Emilia Wickstead consiguió así abrirse una ventana en el sector nupcial español, pero también crecer en popularidad en el mercado británico. La naturalidad y la sencillez son dos de los pilares fundamentales de la propuesta de la diseñadora y en mujeres tan estilosas como Charlotte Santo Domingo se hace sencillo distinguir sus puntos fuertes. La boda de esta it-girl continúa siendo todo un referente al que recurren las expertas para hablar de looks con personalidad y de un fenómeno inolvidable en las redes sociales. No hay duda de que los looks de invitada, que la diseñadora propone para la próxima temporada, triunfarán gracias a embajadoras como Charlotte Santo Domingo y otros grandes nombres que participan en su campaña.