Los vestidos de novia de esta diseñadora harán que te enamores una y otra vez

Detrás de cada vestido de novia hay una historia. La de una chica que, desde pequeña, soñó con parecer una princesa el día de su boda; la de otra que tuvo que cambiar de planes, aplazar su enlace y sustituir su vestido por otro más sencillo; o la de un diseñador que busca dar respuesta a las necesidades de sus clientas. También hay inspiración, ideas que antes se encontraban fuera de casa y que ahora también están en ella. "Todos estábamos acostumbrados a vivir fuera de casa, a inspirarnos por todo lo que veíamos en las calles, en la gente, en los viajes, en las quedadas sociales... y de repente se para el tiempo y nos encontramos viviendo más que nunca en casa. Ahí es cuando surge todo, el punto de partida y mi inspiración para crear My Universe II, y así nace la nueva colección", explica Marta Martí. Hablamos con la diseñadora catalana sobre su última propuesta, lo que más gusta a las novias y hacia dónde va el sector nupcial en un momento, como este, de cambio.

Háblanos un poco más de los diseños que podemos encontrar en tu colección My Universe II.

My Universe II lo forman cinco diseños únicos que representan lo que bautizamos ya el año pasado como #coolcouture. En cada uno de ellos plasmo lo que creo que enamorará a las novias de 2021; volantes, plisados como los que se hacían antes, juego de formas geométricas distintas y especiales, trabajos con valenciennes, en definitiva, trabajos artesanos llevados a diseños contemporáneos.

¿Crees que estamos ante una colección apta para todas las novias o solo para un tipo concreto?

My Universe va dirigida a novias que sueñan, que admiran la moda y por encima de todo nunca dejan de ser ellas. Novias naturales y con personalidad. Esta colección está creada y soñada para volver a ilusionar a las chicas que se casarán en 2021.

Gracias a los tejidos que utilizas para tus propuestas y al corte, las prendas favorecen a la silueta femenina. ¿Es ese tu principal objetivo: crear prendas con los que la novia se sienta cómoda y guapa?

Siempre. Todas las colecciones que presentamos están pensadas para que cada novia personalice el vestido según lo que está buscando, su estilo, su comodidad y, sobre todo, para que se sienta y vea muy guapa. Los patrones de My Universe II favorecen sin marcar, estilizan de forma natural y esconden algo mágico que los hace únicos.

¿Cómo definirías a la novia de Marta Martí?

Femenina, romántica y a la vez con carácter. En su día a día tienen las ideas muy claras y eso ayuda a personalizar su vestido. Desde que entran al showroom y nos conocen, hasta decidir con el equipo cómo quieren que sea su vestido. Las ayudamos en todo el proceso, eso las hace sentir muy seguras de cada decisión que van tomando.

Además de una colección, trabajas con diseños a medida. Cuando las novias llegan a tu atelier, ¿suelen pedir vestidos de la colección con algunos cambios para que se ajusten mejor a sus siluetas o también diseños desde cero?

Ambas opciones. La gran mayoría de chicas que vienen al showroom personalizan su diseño con nuestra ayuda. A veces tienen ideas tan claras que parten desde cero, otras que pueden ir más perdidas o no sepan cómo empezar, se inspiran en algún tejido de un vestido, en una pieza de la colección, en un patrón, en una novia que ya se ha casado... y juntas unimos ideas para crear el suyo. Es algo único porque cada una consigue realmente lo que quiere.

¿Crees que crear un vestido nupcial desde cero es un proceso que puede "asustar" a las novias? ¿Qué es lo más importante a la hora de imaginar ese vestido soñado?

Siempre les decimos una cosa, una insignia que no deben olvidar: no dejéis nunca de ser vosotras mismas. No os dejéis guiar por todas las tendencias que vemos, no os lo queráis poner todo, en la mayoría de las veces ese equilibrio es el más complicado de conseguir, pero lo hacemos juntas. Empezamos buscando la silueta que mejor les sienta, buscamos que estén y se sientan guapísimas, y a partir de aquí, empezamos a diseñar.

¿Cómo definirías a la novia de 2021?

Creo que sus prioridades han cambiado. Siguen buscando el vestido de novia perfecto para ellas, pero sí que es verdad que lo hacen de forma distinta. Muchas han avanzado su búsqueda o visitas a ateliers antes de lo que solían hacerlo, por ejemplo nosotras desde junio tenemos bastantes novias confirmadas para 2021 que quieren trabajar y vivir este proceso con tiempo y con calma. Todo se ha adelantado en este sentido.

En líneas generales, ¿te gusta seguir las tendencias o prefieres acercarte a diseños atemporales?

Las tendencias las seguimos y las tenemos muy presentes pero me decanto por apostar por diseños atemporales trabajados desde nuestro taller, trabajando día a día con nuestra patronista y nuestro equipo de modistas, con tejidos artesanales, con nuestro propio ADN.

¿Cuáles son las tendencias que veremos con más fuerza en 2021?

Volantes, plisados, formas geométricas, drapeados, continuamos con volúmenes en mangas de distintas formas, cuellos tipo bobos, en general vestidos poco escotados donde la sensualidad se transmite más en la actitud y en los tejidos que en las transparencias.

¿Y las que dejaremos de ver en la próxima temporada?

No creo que la próxima temporada dejemos de ver una tendencia muy marcada en las colecciones de novia, simplemente veremos versiones adaptadas y mejoradas de las que están ahora presentes. Desde propuestas para bodas en el más petit comité hasta vestidos sobrepuestos para adaptarse a distintas épocas del año.

¿Hacia dónde va la moda nupcial?

Hace ya un tiempo me hago la misma reflexión y espero que así sea… Creo que el mundo nupcial debe ir hacia una moda lenta, donde firmas como la nuestra tengamos el deber de seguir haciendo y apostando por una moda que trate y trabaje los tejidos de forma sostenible y artesanal, que no es tan importante las tendencias sino como llegar a ellas de forma respetuosa.

Cada vez hay más chicas que se suman a los vestidos cortos o al pantalón, como creadora, ¿crees que llegará un momento en el que estos diseños nupciales superen a los vestidos largos?

Dentro de poco presentaremos una nueva colección donde se podrán ver diseños para novia en forma de traje pantalón y algún vestido corto. Desde que empecé cada año he presentado un modelo de pantalón, me parece un look muy versátil que no debe faltar. No creo que supere a los vestidos largos pero cada vez habrá más chicas que por la situación actual replanteen sus bodas y el estilo que le quieren dar a ellas. Una boda en petit comité, una fiesta, un cambio de vestido... tiene mil versiones y será un fondo de armario para siempre.

¿Qué consejo le darías a esas chicas que se casan el año que viene y tienen que elegir su vestido?

Que se prueben o piensen diferentes estilos de vestidos para ver, definir y saber cómo tiene que ser el suyo. ¡Que se vean guapísimas y muy ellas! Cuando encuentren la silueta que más les favorezca, el resto es mucho más fácil y mágico a la vez. Este año todo se ha avanzado un poco, y nos estamos adaptando todos a esta nueva situación. Con las clientas extranjeras trabajamos por videollamada y aunque es otro canal intentamos conservar la misma esencia, las hacemos sentir muy cerca y así lo percibimos nosotras también.

Y como diseñadora, ¿algún truco para elegir el vestido que mejor se adapte a cada silueta?

Escuchar y entender nuestro cuerpo es fundamental para empezar a diseñar nuestro vestido. Pensar en nuestro día a día, qué nos gusta llevar, qué forma o formas de prendas nos han hecho sentir más guapas y con qué estilo solemos vernos mejor puede ser un buen punto de partida. Si trasladamos algunas ideas que tengamos en mente y las juntamos con lo que ya sabemos que nos favorece, hará que el vestido empiece a tomar forma.