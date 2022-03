La nueva colección nupcial de Victoria está llena de vestidos sencillos que te van a enamorar

"Todo estaba listo para el 18 de marzo de 2020. El primer desfile de Victoria. Localización, invitaciones, listado de invitados, modelos, maquillaje, los vestidos, las pruebas… y de repente, una llamada de Casa Velázquez en Madrid derrumba nuestras ilusiones: 'tenemos que cancelar el desfile previsto para la semana que viene'. Y a partir de ahí, lo demás es historia", nos explican desde el departamento de comunicación de Victoria. La firma nupcial, de la que Vicky Martín Berrocal es directora creativa, tuvo que modificar sus planes y, como todas las parejas que han tenido que aplazar su enlace u otros proveedores del sector, adaptarse a la nueva situación. ¿Su idea? Un desfile digital en el que solo participaron una modelo, una estilista, un cámara y una modista. Todo para cumplir las recomendaciones de salud y mantener la distancia social.

Una colección llena de esperanzas

Con La Real Fábrica de Artillería de Sevilla, considerada patrimonio de interés cultural, como escenario, Victoria presenta su colección Nouvelle Aube –o nuevo amanecer, en francés–. Un nombre lleno de simbolismo que hace referencia a los comienzos. "Pretende hacer alusión a las nuevas oportunidades, a sacar el lado positivo de las cosas. Un nuevo punto de partida después de lo que hemos pasado y enfrentar con positivismo lo que viene o lo que está por venir en un futuro. Y eso pretende Victoria con su nueva colección, llenar de luz y esperanza a todas las mujeres que querían casarse y no han podido o sí han podido, pero no como hubieran querido. Y también a las que están por casarse, para que no tengan miedo, para que sigan sintiéndose especiales y felices en su día, aunque toda su vida hayan soñado con otro tipo de boda. Porque al final lo que de verdad importa, es el amor", apuntan.

En esta colección las novias tendrán la oportunidad de conocer los 23 vestidos de las cinco cápsulas que componen la colección de novias 2021: Victoria, Very Victoria, Brilliant, Marieé x Roberto Diz, Bridalada x Victoria. Diseños todos del blanco más puro que rinden tributo a al legado arquitectónico de Sevilla y que, gracias a sus tejidos, su corte y su confección, favorecen especialmente el cuerpo de la mujer. Son, además, prendas que se engloban en la tendencia del minimalismo y la sencillez que tanto gusta a las novias actuales.