El curioso detalle que ha unido a Eva, una novia gallega, con las hermanas Sañes

Eva es una gallega afincada, desde hace años, en Madrid. Se define como trabajadora a tiempo completo, muy familiar, amiga de sus amigos y una apasionada de los viajes. Se casó el pasado mes de febrero con Víctor, al que conoció a través de las redes sociales. "Somos una pareja muy digital", asegura. Tal vez por eso no sorprende que a través de esta misma vía encontrara la inspiración para su vestido de novia soñado, o que en su boda hubiera un curioso detalle que la haya unido con Andrea y Patricia Sañes, innegables prescriptoras del mundo de la moda. Y es que, como ellas, Eva y su hermana vistieron de blanco en el gran día.

Eva nos explica que tenía bastante claro el tipo de diseño que luciría en su enlace. Sobre todo el abrigo, una prenda indispensable para casarse en Galicia durante el invierno. Para darle forma contó con la ayuda de Cristina Valenzuela, encargada de diseñar todas las prendas de su look nupcial. "La elegí porque sus diseños plasmaba perfectamente lo que tenia en mente y me sentía muy identificada con la firma", apunta Eva.

Después de muchas conversaciones y varias pruebas llegaron a la conclusión de que la novia luciría un vestido sencillo, con un fajín del mismo tejido y falda de silueta 'A' sin cola y con una pronunciada abertura en la parte trasera que le permitiera estar cómoda durante toda la celebración. Sobre el vestido Eva llevó un imponente abrigo tipo capa con volumen en la zona de los hombros y una espectacular cola. Un diseño elegante y atemporal perfecto para los días de invierno.

Cuando no solo la novia viste de blanco

Aunque cada vez sea más frecuente saltarse el protocolo establecido y optar por prendas que solo estaban reservadas para un momento concreto, lo cierto es que casi nadie se atreve a ir de blanco a una boda. Algo que Carmen de la Puerta, directora creativa de la firma de invitadas Vogana, tiene bastante claro. "No recomendaría nunca un escote palabra de honor o algún vestido demasiado corto que no te deje moverte con naturalidad. Y, por supuesto, ningún look blanco o extremadamente claro", explicaba en una entrevista concedida a HOLA.com. Sin embargo, en ocasiones muy puntuales, las novias ceden algo de protagonismo a sus hermanas y comparten con ellas ese tono.

Ese fue el caso de las hermanas Sañes. En su boda, Andrea lució un espectacular diseño de Tot-Hom. Una pieza de encaje de aires románticos y bohemios. Patricia confió en la misma firma y eligió un vestido hecho a medida, con mangas abullonadas, y de color claro. Una idea, la de ir ambas de blanco, a la que también recurrieron Poppy y Cara Delevingne en el enlace de la mayor, o Kate y Pippa Middleton durante la boda de la duquesa de Cambridge. Una decisión que también tomó Eva. "Mi hermana, que fue mi dama de honor, iba vestida de blanco. Llevaba un diseño de Sara Laje que causó furor. ¡Estaba guapísima!", explica.

Una boda de invierno en Galicia

Tras cinco años y medio de noviazgo y casi uno comprometidos, Eva y Víctor dieron un pasó más en su historia de amor en Santiago. Tras la ceremonia religiosa los asistentes se desplazaron hasta el Pazo Castriño, regentado por el cocinero con Estrella Michelin Pepe Solla. Fue una bonita celebración en la que las wedding planners de Eire Eventos se encargaron de todos los pormenores.

"Eva es de esas novias que toda wedding planner sueña tener. Y nosotras tuvimos la gran suerte de poder organizar, diseñar, decorar y coordinar durante todo un año esta increíble boda. Desde el primer momento conectamos, tanto en gustos de decoración, como en personalidad. Y eso ayudó a que todo el proceso de organización fluyera sin problemas y sin contratiempos. Eva y Víctor nos lo facilitaron todo y nos dejaron crear la boda de sus sueños. Poco a poco fuimos escogiendo con muchísimo cuidado todos los proveedores que iban a trabajar en la boda y el resultado salta a la vista", nos explican.

Aquel día todo fue un éxito y todo salió como la pareja había planeado. "Fue todo rodado y un placer ya que las wedding planners de Eire Eventos trabajaron mucho y no tuvimos que preocuparnos de nada", apunta la novia. Aunque si Eva tuviera que quedarse con un solo detalle del gran día no lo duda. "La entrada a la iglesia del brazo de mi padre", un momento que toda novia recuerda con un cariño especial.

