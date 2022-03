¿Qué debe tener en cuenta una novia de invierno para elegir su vestido? La diseñadora Cristina Valenzuela resuelve las dudas que puedes tener si te casas en los meses más fríos del año y todavía no tienes tu look nupcial

Son muchos los motivos que llevan a las parejas de novios a elegir los meses de primavera y otoño para celebrar su enlace: el buen tiempo, la posibilidad de hacer la celebración al aire libre… Pero cada vez es más frecuente que diciembre, enero o febrero formen parte de sus elecciones. La climatología resulta determinante a la hora de pensar en el vestido de la novia que, en esos meses, suele acompañarse de capas o chaquetas. Prendas de abrigo con las que protegerse de las bajas temperaturas y crear un look nupcial diferente. Pero no solo se trata de elegir este tipo de complementos. Los tejidos cambian y, en cierto modo, también los patrones. Incluso los accesorios que mejor funcionan. Hablamos con Cristina Valenzuela, la diseñadora detrás de Valenzuela, sobre todos esos detalles que debería tener una novia a la hora de elegir su vestido si se casa en invierno.

Aunque los meses más elegidos por los novios suelen ser los de primavera y otoño, también hay quien opta por el invierno. A la hora de pensar en el traje, ¿cuál es el primer consejo que darías a estas novias?

Siempre, lo primero que les aconsejo es la silueta que más les favorece, para pasar posteriormente a la parte de diseño. Dentro de mis preferencias para los vestidos de invierno está la gran variedad de mangas especiales que se pueden hacer. Tengo absoluta debilidad por la manga larga en todo tipo de versiones, favorece muchísimo y me parece muy femenina. Pero lo más importante es que sea ella, que no se sienta disfrazada ese día. Si va segura con su vestido, lo va a transmitir.

Hablando de mangas, ¿cómo conseguir sacarles el máximo partido?

La manga larga siempre estiliza y permite poner puños más trabajados, incrustaciones, una botonadura más amplia, volúmenes en el hombro sin que acorte la figura… ¡Hay mil opciones!

¿Qué detalles y tendencias descartarías para los vestidos más invernales?

Espaldas muy abiertas y tejidos vaporosos, no me parece adecuado para la época.

¿Cuáles son tus tejidos preferidos para estos meses del año?

Los crepês, terciopelos, brocados, cachemire, mohair… Todos ellos trabajados con o sin incrustaciones, para crear tejidos a partir de otros. Siempre aportan sensación de calidez y personalidad al diseño.

¿Es posible crear vestidos de novia en invierno que evolucionen a lo largo de la celebración quitando capas, desmontándose... o resulta más complicado?

La tendencia es que el vestido vaya cambiando a lo largo de la boda, y es mucho más fácil en diseños de invierno. Esta época del año permite realizar vestidos con sobrefalda, capa, chaqueta, cola postiza, abrigo o que se pueda quitar las mangas, de forma que el vestido sea más importante en la ceremonia y muy cómodo para el momento de la fiesta.

Cada vez vemos a más novias que optan por capas o chaquetas para protegerse del frío, ¿hay una opción más indicada que otra?

Me gustan las dos, siempre que la chaqueta no sea un diseño muy convencional. ¡Aunque los abrigos me fascinan! Son muy elegantes y proporcionan carácter al conjunto. Me gustan de crepé, de punto, de terciopelo, de tul bordado, de brocado… por la riqueza de sus texturas.

¿Crees que hay prendas de abrigo que deberían estar prohibidas para una novia?

No me convencen las estolas, aunque nunca prohíbo nada, porque creo que es importante respetar los gustos de cada persona.

Llevando abrigo o chaqueta, ¿ir velada resulta demasiado aparatoso o este accesorio es apto?

No me resulta aparatoso, y dependiendo del diseño puede darle un toque sofisticado.

En los meses fríos cada vez son más las novias que optan por botines, ¿estás a favor o en contra?

Ni a favor ni en contra. No me parece adecuado para un look de novia, pero siempre va a depender del diseño y del estilo de la mujer que lo lleve.

Introducir color en los accesorios nupciales es cada vez más frecuente. Tú apuestas por romper la monotonía del blanco con detalles como flores, bordados… ¿Por qué crees que es importante?

Me gusta personalizar los vestidos con bordados de diferentes estilos, siempre en tonos blancos, colores empolvados o envejecidos que aportan personalidad al diseño.

¿La regla del 'menos es más' se debe cumplir también en los looks nupciales de invierno?

Sí, para mi es importante la sencillez. Transmite elegancia y sobriedad.