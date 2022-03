La lencería nupcial más bonita es también la más romántica

Nadie duda que el vestido es la parte más importante del look nupcial, pero hay muchos otros elementos que merecen una atención especial. Los zapatos, por ejemplo, pueden dar un toque totalmente diferente al conjunto al romper con el clásico total look blanco si se eligen de color. Y un tocado ayuda a aportar un aspecto mucho más personal al peinado. Pero, ¿qué hay de la lencería? Además de apostar por diseños cómodos y que ayuden a favorecer la figura bajo el vestido, son muchas las opciones para crear un look romántico e inolvidable. Modelos de tendencia que podrás descubrir en el número de primavera-verano de ¡HOLA! Novias, disponible en los quiscos españoles y también en su versión online.

Los tonos níveos y los tejidos delicados, como el lino, el encaje, el satén o la seda se convierten en los preferidos por las firmas para crear sus piezas de lencería. Un sinfín de propuestas entre las que es fácil encontrar siluetas de corte vintage, con detalles románticos y delicados, como pequeños volantes, que combinan de maravilla con el vestido de novia. Y es que hablar de lencería nupcial no es hacerlo solo de bodies, sujetadores o braguitas, también camisones y batas. Prendas que las novias pueden estrenar durante el getting ready, uno de los momentos más fotografiados del gran día. Ideas que puedes descubrir en un bonito editorial en las páginas de ¡HOLA! Novias, en el que el maquillaje fue realizado por el make up artist Ricardo Calero para Sisley, quien daba un consejo a las novias: "cuando extiendas el perfilador de labios con el dedo aprovecha los restos que queden para intensificar el color del pómulo en su parte más central y endulzar tu look".

Pero esto no es lo único que encontrarás en ¡HOLA! Novias. En sus páginas descubrirás accesorios y complementos con los que conseguir un look nupcial diferente a los demás: joyas, zapatos, tocados… O cómo es ese flechazo que se produce al descubrir el vestido ideal. También los imprescindibles que no pueden faltar en el neceser de ninguna novia y un calendario beauty para que todo esté listo a su debido tiempo. Además, pensando en todas las asistentes a las bodas, Inés Domecq desvela el secreto de la invitada ideal en clave low cost, una práctica guía para ser la mejor vestida con un presupuesto más ajustado. En definitiva, todo lo que necesitas saber sobre el mundo nupcial.