Las invitaciones de boda más bonitas de la temporada las hacen estas ilustradoras

El mercado nupcial cuenta cada día con más opciones digitales para buscar el regalo perfecto, facilitar datos de interés a la familia o contactar a los invitados. Diferentes programas y plataformas online ofrecen la posibilidad de crear una web privada sobre el día de la boda, con todos los detalles que los convidados deben conocer para asistir al evento. Estas soluciones resuelven problemas que el mundo analógico no alcanza a solventar. Pero dejan atrás costumbres que estaban repletas de ilusión y belleza para los novios, como el envío de las invitaciones de boda. Frente a las nuevas oportunidades del universo digital, existen parejas románticas, tradicionales o simplemente amantes del papel que se oponen a perder un gesto tan emocionante como es el de mandar una carta a un ser querido.

Con el fin de sobrevivir al paso del tiempo, las empresas dedicadas a la papelería nupcial prueban cada día diseños diferentes, que destacan por una cuidada estética y alternativas de personalización desde cero o a partir de plantillas. Una de las tendencias de la temporada es la de recurrir a ilustradoras, profesionales del diseño gráfico y artistas que impregnan de escenas bonitas y motivos decorativos cada una de sus creaciones. La fórmula funciona porque, en Instagram, muchas de estas mentes creativas acumulan una amplia legión de fans y las novias se rifan la oportunidad de trabajar con alguna de ellas.

Plantas y animales como telón de fondo

Una de estas mujeres del pincel es Cata, que junto a su marido Sergio, compone Save The Date Projects, una firma en la que el diseño es lo primero y la atención al detalle es una de sus máximas. La colombiana y el español conforman un prolífico tándem (ella dedicada a la creatividad y él a la gestión y la fotografía) que da forma a papelería en la que fauna y flora son las protagonistas. "Nos hemos esforzado al máximo para realizar unos diseños atractivos, elegantes y llenos de originalidad, dando la oportunidad a todos los novios a los que les gusten nuestras invitaciones de contratar las suyas de una forma más accesible, rápida y sencilla, sin perder en calidad de diseño ni impresión", explican en su web.

También siguiendo el boom de los motivos botánicos y sumando a su nueva colección propuestas minimalistas y clásicas, Le Blue, con Carmen Campos al frente, cuenta con un extenso catálogo de diseños para esta temporada. "Que todos los elementos gráficos de la boda sigan la misma estética afianza la personalidad de la pareja y resalta el gusto y cuidado que se ha puesto en todos los detalles de la boda", apunta la CEO a HOLA.com. Por ello sus trabajos van más allá de las invitaciones; del mismo modo tiene experiencia en save the dates, mapas, tarjetas de número de cuenta, indicadores de mesas, seating plan, minutas, misales y, además, paipais.

Con una variedad de formatos tan amplia como la de la marca sevillana Le Blue, aunque con una dirección artística muy diferente, pues cada firma tiene un estilo propio, Something Cute transforma bocetos y pintura de colores en auténticas obras de arte. El pasado de sus confundadoras, Marta y Cristina, vinculado a la carrera de Bellas Artes hace de la propuesta de esta casa algo vibrante y muy estudiado. Sus productos también se encuentran enmarcados dentro de ese grupo en el que triunfan los elementos vegetales y animales a todo color.

Escenas, recuerdos y escenarios que ha compartido la pareja

Pero, para todos aquellos novios a los que no convenzan las pinturas de inspiración natural, el sector cuenta con opciones igual de especiales para enviar a los invitados. Hablamos de ilustraciones como las que María M.F, alma detrás de Kailua, crea en su taller. Sus láminas y dibujos representan todo lo que los novios imaginen, a medida, y en todos los soportes que deseen. "Las aplicaciones de una ilustración personalizada llegan hasta donde llegue nuestra imaginación", expone en su página web. Escenas de la vida cotidiana, escenarios que han marcado días importantes de la pareja o que los marcarán (las iglesias o espacios de celebración, por ejemplo) o recuerdos y símbolos con un significado especial para ambos son sus proyectos más habituales.

Estética tradicional o servicio completo de branding

Por otro lado y además de los paisajes ilustrados, en Giset Weddings ofrecen un servicio completo de branding para contar con todo el diseño de la boda absolutamente personalizado, siguiendo una misma línea de estilo. No es de extrañar que la marca proporcione esta posibilidad, pues está vinculada a Giset Design, grupo de negocios de diseño gráfico, y su plantilla no desaprovecha una oportunidad para poner toda su creatividad al servicio del cliente. Ello se traduce en láminas y papelería de ensueño. "A caballo entre Madrid y Milán. No tenemos sede física, ya que para nosotros no hay mejor lugar de trabajo que la imaginación y la pasión de nuestros diseñadores", destacan en sus plataformas.

Esta filosofía de inquietud artística la comparte, también, Elisabeth Garó Branding Studio, salvando las diferencias entre sus propuestas. La firma de Cáceres, fundada en 2018, destaca por seguir una cultura de diseño delicada, en ocasiones, minimalista y muy detallista. Su trabajo cuenta con reminiscencias algo más clásicas con toques de acuarela relajada y poco tradicional, para compensar. La misma elegancia es característica de Savicraft, que boceta edificios con historia o significado para los novios y da forma a los reconocidos e históricos mapas de boda. Todo con el máximo mimo por el detalle, porque no hay que olvidar que, días después de que la boda se celebre, estas piezas pasarán a ser recuerdos inolvidables.