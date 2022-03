Cómo pedir regalos a tus invitados de forma elegante

Poco después de que los novios envíen las invitaciones de boda a sus seres queridos, cuando los preparativos y la organización se ponen en marcha, comienza una etapa en la que no faltan felicitaciones, agradecimientos y preguntas por parte de los invitados al evento. A las dudas sobre qué ponerse el día de la boda, el transporte hasta el lugar de la celebración, las temperaturas previstas para la fecha o los hoteles cercanos más recomendados, se suma el interrogante más habitual y, posiblemente, el más difícil de responder: qué regalar a la pareja.

Para los prometidos puede resultar complicado responder a la cuestión, puesto que resulta frío y poco agradable hablar de cifras, proyectos o regalos que puedan condicionar económicamente a los invitados al enlace. Si bien son muchos los que aspiran a recaudar una cifra que les permita hacer su esperado viaje, remodelar su nueva casa o adquirir un articulo que tenían en su lista de deseos, muy pocos de ellos se atreven y se sienten cómodos ofreciendo el dato de su cuenta bancaria o dirigiendo a quienes preguntan a una lista de bodas tradicional. Afortunadamente para ellos, el sector nupcial es cada vez más innovador y, tanto en Internet como en las app stores, es posible encontrar una amplia variedad de opciones –páginas, aplicaciones, plantillas e ideas– para que novios e invitados queden contentos por igual.

La opción más personal

De todas las posibilidades que ofrece el mercado, la de crear una web a medida es la preferida por las parejas, aunque también la más trabajosa, la más difícil de desarrollar y para la que se requiere un mayor presupuesto. Eso sí, el esfuerzo merece la pena. Existen empresas y diseñadores dedicados a dar forma a una página desde cero, totalmente personalizada y adaptada a las necesidades de cada cliente. El servicio incluye todo un equipo encargado no solo de la realización de contenidos de interés e información práctica para los asistentes, en ocasiones, incluso de la gestión de fotografías pre-evento, la difusión de las invitaciones y save the dates y la creación de material gráfico.

Entre las secciones más habituales de estos espacios se incluye la de una lista de bodas en la que los novios presentan diferentes opciones que sus invitados pueden seleccionar y adquirir directamente o mediante un enlace hacia al producto. No obstante, no todos recurren a contratar este servicio, pues cada vez son más los que se animan a realizar todo el proceso en casa gracias a las plantillas y prediseños de programas online como Wix, Weebly, Ionos, o Wordpress.com. En los diferentes modelos de su amplio catálogo también es posible incorporar una pestaña para la wish list de los prometidos.

Empresas expertas en este servicio para bodas

Además de las oportunidades que se dan en el mundo digital a nivel general, el universo nupcial tiene sus propios expertos en este área. Siguiendo los pasos de la marca veterana BodaMás –perteneciente a El Corte Inglés–, Calista One es una de las opciones made in Spain más utilizadas. Su sistema permite a los novios recibir en la cuenta el importe de cada regalo y gastarlo "en lo que realmente desean", apuntan en su web. Además, su mecanismo para crear una lista es muy sencillo y cuenta con diferentes facilidades entre las que destacan la posibilidad de interactuar con los invitados o la activación de notificaciones.

Igualmente, algunas agencias especializadas en viajes de luna de miel creen en las bondades de estas listas para simplificar el trabajo a los asistentes a la boda. Nuba y Los viajes de Sofía son dos de las empresas que animan a los invitados a la celebración a contribuir económicamente en vuelo o estancias o a regalar una experiencia. Lo hacen a través de un estudiado formato que permite hasta enviar un cariñoso mensaje de felicitación.

En las redes sociales también hay soluciones

Como último recurso, nunca está de más recurrir a las redes sociales para enviar indirectas a los invitados al enlace. Uno de los métodos más rápidos y efectivos para informarlos son los stories. Lo que empezó como una broma para algunos, se está volviendo un gesto muy común y asequible para los novios. Subir una imagen, en el perfil, de esa lámpara que encajaría perfectamente en el salón, esa caja de costura que salvaría a más de uno de un apuro o ese ordenador que sería un buen apoyo a nivel profesional facilita las cosas a ambas partes. Las expertas en esta nueva moda incorporan a cada fotografía una etiqueta de la marca y el modelo que les convence. Además, ponen a cada imagen un mismo marco, para hacer la composición más bonita y uniforme, y guardan las historias en destacados. El único problema de esta opción es que varios de los asistentes estén interesados en hacer el mismo regalo. Quienes lo han puesto en práctica recomiendan tener un amigo cómplice, que sea el que apunte y lleve el recuento de las piezas adjudicadas. Así seguirá siendo toda una sorpresa (discreta) para los novios.