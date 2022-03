Planifica la boda, ¡con ayuda de tus mejores amigas!

La decoración de las mesas, el menú, el baile, el vestido… pocas cosas hay más divertidas que reunirte en una casa con tus mejores amigas para hablar y planificar la boda de tus sueños. ¡HOLA! Novias recrea esta quedada al reunir a Blanca Barreda Cuadra, que triunfa con su catering Aguacatte, la interiorista María Santos, Valentina Suárez-Zuloaga, cofundadora de la plataforma Es Fascinante, la modelo Marta Ortiz, y la organizadora de eventos y socia de A-Típica, Marina Herrera. En las páginas de este nuevo número, también disponible en versión online, comparten con todas las lectoras sus mejores consejos y lo hacen mientras posan con la última colección de novias y de invitadas de Sophie et Violà.

Durante largo rato hablaron de decoración y de la importancia que ha cobrado en las bodas actuales, en las que es necesario prestar una atención máxima a las mesas y a la iluminación. También de lo importante que resulta elegir un menú que guste a la mayoría y acertar con las cantidades: mucho puede resultar ordinario, y poco, un desastre. O de esas parejas que cada vez son más participativas y organizan un auténtico show para sorprender y maravillar a partes iguales a los asistentes. Pero si en algo coincidieron fue en que una boda bonita y especial es aquella en la que los novios y los invitados disfrutan por igual. Y, como no podía ser de otro modo, también hablaron del secreto mejor guardado: el vestido de la novia. "La moda nupcial española es número uno del mundo porque es de calidad variada, elegante y muy diversa", sentenció Valentina Suárez-Zuloaga.

Loading the player...

Pero esto no es lo único que encontrarás en el número de primavera-verano de la revista. En sus páginas descubrirás accesorios y complementos con los que conseguir un look nupcial diferente a los demás: joyas, zapatos, tocados… También los imprescindibles que no pueden faltar en el neceser de ninguna novia y un calendario beauty para que todo esté listo a su debido tiempo. Además, pensando en todas las asistentes a las bodas, Inés Domecq desvela el secreto de la invitada ideal en clave low cost, una práctica guía para ser la mejor vestida con un presupuesto más ajustado. En definitiva, todo lo que necesitas saber sobre el mundo nupcial.