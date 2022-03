Historia de un romance con el vestido de novia perfecto

La elección del vestido de novia perfecto no es, en realidad, una tarea fácil. A veces es necesario bucear entre un sinfín de propuestas antes de dar con el modelo ideal. Pero cuando aparece, saber que estás ante el vestido (y el diseñador) de tus sueños es cuestión de un pálpito. Ese que lleva a las novias a dar su primer 'sí, quiero'. No importa si eres una soñadora, una chica atrevida o si te gusta saltarte las normas; este ritual parece repetirse en todas las mujeres. Eso sí, esta primavera los vestidos que más gustan son de naturaleza romántica. Sí, como lo lees. Prendas pensadas para novias rebeldes con un espíritu romántico intacto, como los que podrás encontrar en el editorial de portada del nuevo número de ¡HOLA! Novias, disponible en los quiscos españoles y también en su versión online.

Aires victorianos, vestidos que no son como los de antes y nuevos cortes que se cuelan entre las propuestas para el gran día. Prendas llenas de sorpresas con la que las nuevas novias no solo se sentirán cómodas, también encontrarán diseños capaces de mostrar su personalidad y estilo. Así, el algodón troquelado que decora las elecciones de las chicas más bucólicas, convive con el lino o la organza estampada. Pero no solo los tejidos o las siluetas se renuevan, también las prendas. Y es que aunque los vestidos largos y fluidos siguen siendo los grandes favoritos, los diseños cortos y monos tienen cada vez más espacio. Tendencias llenas de magia que puedes descubrir en el nuevo número de la revista.

Loading the player...

Pero esto no es lo único que encontrarás en el número de primavera-verano de la revista. En sus páginas descubrirás accesorios y complementos con los que conseguir un look nupcial diferente a los demás: joyas, zapatos, tocados… También los imprescindibles que no pueden faltar en el neceser de ninguna novia y un calendario beauty para que todo esté listo a su debido tiempo. Además, pensando en todas las asistentes a las bodas, Inés Domecq desvela el secreto de la invitada ideal en clave low cost, una práctica guía para ser la mejor vestida con un presupuesto más ajustado. En definitiva, todo lo que necesitas saber sobre el mundo nupcial.