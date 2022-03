Descubre el nuevo número ¡HOLA! Novias, ya a la venta

Convertido ya en un referente dentro del mundo de las novias, este miércoles, 11 de marzo, llega a los quioscos el segundo número de ¡HOLA! Novias. Pensando en todas las chicas que están organizando ahora su enlace y dirán 'sí, quiero' en los próximos meses, la revista llega cargada de un sinfín de buenas ideas para que el gran día sea todo un éxito. En ella es posible encontrar bodas con historia, de esas que inspiran e invitan a soñar. Y también consejos de los que más saben de vestidos de novia, diseñadores que resuelven, en este nuevo número, todas las dudas que las chicas puedan tener en el 'día D'. Además, Casilda se casa nos desvela todos los secretos de cómo organizaría su boda de verano perfecta. Pero no solo eso. ¡HOLA! Novias también pone a disposición de las novias los trucos de los mejores maquilladores para que la piel esté más bonita y luminosa el día de la boda; así como los imprescindibles que no pueden faltar en el neceser de ninguna novia y un calendario beauty para que todo esté listo a su debido tiempo.

Este gran número no solo pretende ser un referente para las novias, también para las invitadas. Inés Domecq desvela el secreto de la invitada ideal en clave low cost, una práctica guía para ser la mejor vestida con un presupuesto más ajustado. En las páginas de ¡HOLA! Novias es posible encontrar esas divertidas charlas de amigas que surgen alrededor de la organización de la boda. En este caso, Blanca Barrera Cuadra, María Santos, Valentina Suárez-Zuloaga, Marta Ortiz y Marina Herrera conversan mientras posan con los últimos vestidos de novia e invitada de Sophie et Voilà. En este número de primavera-verano también encontrarás lo último en tendencias nupciales. Diseños llenos de magia, vistos dentro y fuera de las pasarelas, que tratan de reflejar el estilo, la actitud y la personalidad de la novia actual. Así como accesorios y complementos con los que conseguir un look nupcial diferente a los demás: joyas, zapatos, tocados… En definitiva, cientos de páginas que te harán soñar con uno de los días más importantes de tu vida.

Además, para que organizar tu boda sea más fácil, ¡HOLA! cuenta con la guía definitiva para ayudarte a encontrar los proveedores que mejor se adaptan a ti. Un completísimo directorio con las mejores direcciones y firmas organizadas por provincias que solo encontrarás en Tu boda ¡HOLA!. Peluqueros, floristerías, música, restaurantes, fotógrafos… y, por supuesto, el vestido de novia ideal. Lograr esa boda mágica con la que llevas tanto tiempo soñando nunca fue tan sencillo.

Si tú también quieres que tu boda sea tan bonita como siempre has imaginado, acércate al quiosco y hazte ya con el nuevo número de ¡HOLA! Novias, la revista que te enseñará todo lo que necesitas saber sobre el mundo nupcial. Síguenos también en Instagram @holanovias y empieza a soñar.