Hablamos con Rocío Osorno sobre cómo organizar la boda de tus sueños

El vestido de novia de Rocío Osorno fue elegido por las lectoras de HOLA.com el diseño nupcial más elegante de 2019. La influencer, que se casó con el pasado 29 de junio con Jacobo 'Coco' Robatto en la Catedral de Sevilla, un espacio histórico que también eligieron Pilar Rubio y Sergio Ramos para su enlace, creó su propio vestido. Un diseño clásico con falda de línea 'A', una de las que más favorecen a las mujeres por su corte, escote de barco y manga francesa adornada con detalles de encaje. Por eso, cuando se enteró de la decisión de nuestras lectoras, explicó a través de sus stories que se sentía muy afortunada, y no solo como novia, sobre todo como diseñadora. Hablamos con ella sobre el proceso creativo de su vestido, cómo es organizar una boda teniendo un bebé de unos pocos meses y todo lo que deben tener en cuenta las novias antes de su gran día.

Una de las elecciones más importantes de la novia es su vestido. Tú, además de novia, eres diseñadora. ¿Tenías claro lo que querías?

Lo tenía bastante claro desde el principio, la verdad. Quería algo sencillo, pero con detalles especiales. Sabía que para la iglesia llevaría un vestido con manga francesa, escote delantero cerrado, corte a la cintura y vuelo en la falda. Lo que más tiempo nos llevó fue decidir la tira de encaje que iría en los puños y en la cola, aunque dudé en ponerle también en el escote de la espalda. Finalmente el resultado fue lo que quería y te aseguro que si mañana me volviera a casar volvería a elegir lo mismo.

¿Podrías contarnos cómo fue el proceso de creación del vestido?

Lo hicimos en mi taller que está en Sevilla un par de semanas antes de la boda. Como tenía tan claro lo que quería y hacía poco que había dado a luz, preferí apurar al máximo ya que mi cuerpo cambiaba prácticamente cada semana y haberlo empezado meses antes hubiese sido arreglos y modificaciones en cada prueba. El proceso fue muy bonito. Mi equipo de trabajo es ya como si fuera parte de mi familia así que imaginaos la ilusión por parte de todos.

Tienes más de 1 millón de seguidores en Instagram. ¿Te influyó de alguna manera mientras pensabas en tu estilismo nupcial? Sabías que habría comentarios…

Claro que sí, sabía que todo se comentaría. Pero siempre digo, una novia se tiene que vestir el día de su boda para ella y para nadie más. Comentar van a comentar siempre así que, ¿qué más da? Por eso tampoco le di muchas vueltas a las críticas que pudiera recibir.

¿Qué consejos darías a las chicas que van a empezar a buscar su vestido de novia?

Sobre todo eso, que piensen en ellas, en verse guapas y a gusto con ellas mismas. Claro que pueden dejarse aconsejar, pero siempre con esa perspectiva de que ese día van a ir como a ellas les gustaría, sin ningún tipo de presión.

¿Crees que hay algo "prohibido" a la hora de elegir el vestido de novia?

Yo en lo único que me limitaría es en el color, dentro de los tonos de blancos: ¡libertad plena!

¿Diseños que evolucionen a lo largo de la ceremonia, mantener siempre el mismo o mejor llevar dos distintos? ¿Por qué?

Yo soy partidaria de un segundo vestido para la fiesta, sobre todo cuando se trata de bodas por la iglesia en las que el primer vestido sea más protocolario y jugar más con el segundo vestido. Yo incluso pensé durante varios días en un vestido corto para mi segundo look, pero al final me decidí por una falda con muchas capas de tul.

Muchas novias quieren incluir toques de color en su estilismo nupcial. ¿Eres partidaria de esto o mejor un total look blanco?

Me parece muy bonito el detalle de color en trajes de novia, totalmente partidaria.

En un estilismo de día a día el 10 reside, muchas veces, en los accesorios. ¿Crees que sucede lo mismo con las novias?

Los accesorios van en función del traje, está claro que un vestido sencillo necesita unos buenos complementos (por eso llevé una tiara grande arriba), pero si el diseño tiene una carga excesiva de detalles reduciría al mínimo los accesorios.

Y en cuestión de peinado y maquillaje, ¿naturalidad o un poco de riesgo?

Eso en función de la personalidad de cada chica. Yo quería un maquillaje de ojos más subido de lo normal y luego labios y piel más neutros, pero he visto novias de 10 con labios burdeos, por ejemplo.

Para la organización de tu boda, ¿contaste con una wedding planer o decidiste encargarte tu todo? ¿Por qué?

No contamos con una wedding planer porque contratamos todo directamente en la hacienda donde nos casamos y al no tener que buscar proveedores externos resultaba mucho más fácil organizarlo entre nosotros directamente.

¿Cómo fue todo el proceso desde que fijasteis la fecha hasta el día del enlace?

Fue muy bonito, pero también agotador. Recuerdo ya los últimos días que estaba deseando que llegara la fecha para volver a tener uns vida normal.

¿Tenías claro desde el principio el tipo de boda que querías celebrar?

Sí, quería una boda bonita y divertida. La entrada al cóctel fue al atardecer, con muchas flores, un cantante en directo de fondo. Luego ya pasamos a la cena, de noche, para encontrar el maravilloso jardín lleno de las luces que pusimos en la hacienda. La verdad es que a mí me pareció una boda de ensueño.

¿Cuál era tu principal objetivo, además de que todo saliera bien, para el gran día?

Que los invitados se lo pasaran bien. He ido a bodas muy bonitas que por un cóctel o una cena muy extensa al final el público se ha venido abajo. Quisimos medir muy bien los tiempos para que ese punto no se diera en toda la noche y creo que los conseguimos.

¿Por dónde recomiendas empezar o qué crees que es necesario preparar con mayor previsión?

Por el sitio, una vez que tienes el lugar ya es trabajar sobre una base, pero es fundamental tener esa base antes de empezar a determinar detalles.

¿En qué parte del proceso invertiste más tiempo o te resultó más costosa? ¿Y la más sencilla?

El tema invitados, listas, invitaciones, confirmaciones y organización de las mesas se me hizo bastante pesado la verdad, quizás fue lo que más tiempo nos llevó.

Regalos para los invitados, ¿sí, no y de qué tipo?

Nosotros hicimos un regalo especial y donamos a Unicef una parte en nombre de cada invitado.

La canción con la que abrir el baile también suele originar algún que otro quebradero de cabeza. ¿Vosotros la tuvisteis clara desde el principio?

Sí, es una canción que mi marido me dedicó cuando acabábamos de conocernos y que me pasé meses escuchándola a cada minuto. La suerte fue conseguir que el grupo (Divan Du Don) viniera a cantarla en directo para abrir el baile, nos hizo muchísima ilusión.

Muchas chicas se sienten un poco sobrepasadas en algún momento durante los preparativos, ¿crees que es algo normal, a ti te sucedió?

Sí, lo creo totalmente. Yo también tenía el extra de un bebé de muy pocos meses y hubo momentos de muchísimo agobio.

Después de la experiencia, ¿piensas que cometiste algún "error de principiante" durante el proceso, aunque luego todo resultara perfecto?

Creo que no. A ver, todo es mejorable, pero me gustó mucho el resultado y no hubo ninguna incidencia durante el proceso.

¿Qué consejo les darías a las chicas que están organizando su gran día ahora?

Que lo disfruten, que no se agobien con la organización ya que luego todo sale bien y, sobre todo, que disfruten al máximo del día de la boda porque pasa volando.