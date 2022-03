Jessica Alba y el favorecedor accesorio nupcial que puedes encontrar en Zara

Un enlace está rodeado de diferentes momentos muy especiales. Desde la pedida a la boda, pasando por la fiesta previa a la ceremonia o preboda que cada vez celebran más parejas. Situaciones que requieren un vestuario cuidado al que las novias prestan más atención. Algunas optan por diseños con los que dan pistas sobre lo que llevarán durante el 'sí, quiero', mientras que otras buscan looks de alto impacto con los que sorprender. Opciones inspiradas en las que más entienden de moda con las que convencer a los invitados está más que asegurado. Pero un buen estilismo también necesita accesorios que ayuden a culminarlo. Algo que sabe Jessica Alba. La actriz ha desvelado cuál es ese complemento que no debería faltar en una preboda –o en un segundo look nupcial– y, lo mejor, es que hemos encontrado su clon en Zara.

Este fin de semana la actriz ha acudido a la Gala Baby2Baby 2019, una reunión benéfica celebrada en Loa Ángeles, en la que hemos visto a algunas de las celebrities más reconocidas del panorama internacional. Una ocasión para la que Jessica ha elegido un vestido de la colección Alta Costura Otoño/Invierno 2019 de Ralph & Russo con la que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un diseño de inspiración años 20, en tonos plateados, que se sumaba a una de las tendencias preferidas de las novias para la próxima temporada: las plumas. Y es que el vestido, de largo midi, contaba con este elemento para adornar la falda y los hombros. Una prenda llena de sofisticación que no resultaba en absoluto excesiva pese a utilizar también lentejuelas, cristales, pedrería… todo lo necesario para brillar en la noche. Aunque en muchas ocasiones las expertas en moda apuestan por el 'menos es más' y lucen este tipo de vestidos sin apenas accesorios, Jessica ha preferido romper todos los cánones y completar su look con un bolso de mano de plumas, pendientes de tamaño XL, sandalias joya y una diadema, también de Ralph & Russo, que promete convertirse en la preferida de las novias.

Durante los meses de primavera y verano hemos visto que la diadema competía con los tocados más tradicionales en los looks de invitada, llegando incluso a desbancarlos. Ha convencido a famosas como Paula Echevarría, que ha lucido este accesorio en más de una ocasión, e incluso modelos como Devon Windsor lo han utilizado ante su inminente boda. Lo mejor de la que luce Jessica, salpicada de brillantitos y perlas, es que es posible encontrar un modelo muy similar en la tienda online del gigante de Inditex. Esta temporada, Zara incorpora entre sus opciones un sinfín de diademas aptas para todos los gustos. Una de ellas, acolchada y tipo joya, está disponible por 17,95 euros, aunque también es posible encontrar un modelo algo más pequeño (15,95 euros) para las que prefieren un accesorio menos llamativo. Y es que ya sea en la preboda, en la fiesta de pedida e, incluso, como el mejor aliado del segundo vestido de novia, este accesorio promete ser uno de los más utilizados por las mujeres que se casen en 2020.