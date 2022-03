La firma favorita de Beatriz de York tiene diseños que te harán desear un segundo vestido de novia Y que la princesa podría elegir como su otro look nupcial

A finales de septiembre conocíamos la noticia de que Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi se habían comprometido durante un viaje que la pareja realizó a Italia. Este anuncio, que muchos esperaban, llegaba a través de un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham en el que se indicaba que la boda se celebraría en 2020 y, a su debido tiempo, se desvelarían más detalles sobre el enlace. De momento poco ha trascendido de la ceremonia, pero todo apunta a que Beatriz romperá moldes en su gran día. Por eso no sorprende que cada vez sean más quienes se atrevan a vaticinar cómo será el vestido que podría llevar o ven en el guardarropa real una pista sobre el que podría ser su segundo vestido nupcial. Y es que una de las firmas preferidas de la princesa cuenta con diseños que podrían condicionar su elección (y la del resto de novias) para el gran día.

Según marca la tradición, las mujeres de la Familia Real Británica –y cada vez más novias– apuestan por un vestido de corte clásico para la ceremonia religiosa y optan por un look más moderno y relajado para las celebraciones posteriores. Ese fue el caso de Kate Middleton que eligió un diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen que, pocas horas después, sustituyó por un modelo palabra de honor con cinturón de brillantes obra de la misma diseñadora. Meghan Markle, por su parte, sorprendió con un vestido con escote barco y falda de silueta 'A' modificada imaginado por Clare Waight Keller. Aunque muy comentada fue su segunda elección: un vestido firmado por Stella McCartney, con escote halter, que ha marcado un punto de inflexión dentro de las tendencias nupciales. Y es que, desde que la duquesa de Sussex lo lució, novias como Mery Perelló, Sandra Gago o María Pombo han apostado por diseños similares en sus enlaces. También Eugenia de York, que se casó en octubre de 2018, cumplió con esa costumbre de cambiarse de vestido. Por eso lo normal sería que Beatriz también las imitara. ¿Una de las firmas con más posibilidades para vestirla en ese caso? The Vampire's Wife, una de sus marcas de cabecera por la que ya ha apostado en grandes momentos. Uno de ellos fue la boda de su amiga Ellie Goulding, donde eligió el modelo The Veneration Dress (1.970 euros), un vestido con volantes en la falda y en las mangas que favorecía especialmente a la princesa. También se decantó por un diseño de la firma en la boda de Jean-Christophe Napoleón y Olympia Von un zu Arco-Zinneberg que se casaron el pasado mes de octubre. Y la hemos visto con otras de sus creaciones en eventos de lo más variados.

Basta con curiosear en la tienda online de la firma para descubrir que cuentan con una sección dedicada exclusivamente a las novias. En ella invitan a pedir información sobre el proceso creativo a través de email. Y aunque existe la posibilidad de que creen un vestido totalmente personalizado, en su catálogo también hay opciones que podrían convencer a cualquier novia que busque un segundo look nupcial de alto impacto. La firma de lujo creada por la actriz Susie Bick –que vio la luz en 2017– cuenta con un amplio catálogo de vestidos que se suman a las tendencias más buscadas por novias e invitadas. Así, aunque hay diseños cortos, pensados para aquellas que quieran presumir de piernas, los vestidos largos ocupan un buen espacio. Muchos tienen las mangas afaroladas y están salpicados de paillettes o cristales que imprimen en las prendas un aire más festivo. ¿Los colores? Van desde el champán a los plata, pasando por el rosa empolvado. Y prometen favorecer cualquier tipo de silueta.