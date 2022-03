Si te casas en 2020 espera a ver el último look de Nicole Kidman, ¡te va a encantar!

Los meses de primavera y las semanas que van desde septiembre hasta finales de octubre han sido, casi siempre, las preferidas por los novios para fijar la fecha de su enlace. Sin embargo, en los últimos años, cada vez son más las parejas que eligen el invierno para darse el 'sí, quiero'. Cuando se opta por los meses más fríos, no solo los looks de invitada sufren modificaciones –suele ser habitual recurrir a estolas de pelo o abrigos especiales para protegerse de las bajas temperaturas–, también los vestidos de novia. Y es que, aunque se añadan elementos como capas, mantones e incluso abrigos, la mayoría suelen preferir modelos con manga larga y menos escote. Si te casas durante las semanas más frías del año y todavía no tienes muy claro cómo será tu look nupcial, puedes inspirarte en el diseño que Nicole Kidman ha llevado en los Hollywood Film Awards 2019.

Cada año, desde 1997, los Hollywood Film Awards se celebran para reconocer el trabajo de la industria del cine estadounidense. Y lo hacen en una gala que casi siempre tiene lugar en el Beverly Hilton y a la que acuden innumerables rostros conocidos. En la de este año hemos podido ver a celebridades como Antonio Banderas, Charlize Theron, Renée Zellweger, Olivia Wilde… Pero ha sido Nicole Kidman la que más ha llamado nuestra atención. Y es que la actriz, que apareció en la alfombra roja con un maravilloso vestido de seda, con flores bordadas, de Loewe, bien podría inspirar con su look a todas esas novias que se casarán en los meses más fríos del año.

La actriz, que triunfa convertida en una de las protagonistas de la serie Big Little Lies, eligió un vestido que, aunque pertenece a la colección Primavera-Verano 2020 que la firma presentó durante la Semana de la Moda de París, bien podría formar parte de una colección nupcial. Y es que el diseño se suma a una de las tendencias que más han abrazado diseñadores y firmas en los últimos meses: las flores 3D. Seguro que recuerdas que, el pasado mes de julio, la influencer Alexandra Pereira optaba por un vestido de Santos Costura decorado con este elemento. Un adorno que creativos como Marchesa, Zuhair Murad, Beba's o Berta Bridal ya incluyeron en sus colecciones de 2020 y parece que seguiremos viendo durante algo más de tiempo. Lo mejor de este tipo de adorno es que cada diseñador (y novia) puede adaptarlo a su estilo. Y es que, aunque hay quienes prefieren añadir una gran cantidad de flores y llenar con ellas la falda entera, otros las utilizan solo para restar sobriedad al diseño. Incluso se ha encontrado en ellas un accesorio capaz de favorecer el cuerpo de la novia porque, incluyéndolo solo en determinadas zonas, puede crear sensación de volumen cuando sea necesario.

Pero del look de Nicole no solo llaman la atención las flores, también los accesorios con los que ha completado su estilismo. La actriz ha optado por unos pendientes de oro y rubíes de Fred Leighton Jewells. Un diseño especialmente favorecedor que combinaba con el tono de sus zapatos de tacón mini y su labial. Si durante los meses de primavera el rosa empolvado se convierte en el color preferido de las novias para romper la monotonía del blanco, durante el invierno los colores más fuertes suelen ser los elegidos –la pasada temporada triunfó el negro–. Aunque habitualmente no es el más utilizado, el rojo oscuro puede resultar especialmente favorecedor dentro del un look nupcial. Basta recordar que a este tono la ciencia le otorga la cualidad de favorecer a todas las mujeres y hacer que parezcan más atractivas. Algo que corrobora un estudio llevado a cabo por la Universidad de Zurich y que confirmaría este tono como uno de los más aconsejables para las novias.

Muy favorecedor es también el recogido elegido por la actriz al que ha incorporado una delicada cinta de raso. Aunque en los últimos meses hemos visto que las trenzas, en todas sus versiones, se han convertido en uno de los peinados preferidos de las novias, todo apunta a que las coletas serán el siguiente. La influencer Marta Oria fue una de las primeras en sumarse a este look cómodo, fácil de llevar y sencillo de transformar. Y es que cada vez son más las mujeres que apuestan por lucir dos peinados diferentes a lo largo de su boda. Una forma de modificar su estilismo sin necesidad de recurrir a un segundo vestido.

Loading the player...

10 ‘Celebrities’ que se casaron en secreto