Solo en ¡HOLA! Novias: guía de maquillaje para estar radiante en tu gran día

El vestido de novia es uno de los elementos más importantes del look nupcial. Pero no el único. Los zapatos o la elección de las joyas ayudarán a darle al estilismo un aspecto más acabado. Pero si hay algo que puede modificar por completo el aspecto de cada mujer es su maquillaje. Por ello y para que acertar sea más fácil que nunca, en ¡HOLA! Novias confiamos en el savoir faire de Chanel para crear seis opciones mágicas con las que llenar de luz el 'sí, quiero'. Looks fáciles de copiar que podrás encontrar en las páginas de la revista, disponible desde ya en los quiscos.

"La luz es la protagonista del gran día. Los tonos irisados suman volumen en los pómulos y enmarcan la mirada en un look romántico", explican los expertos desde las páginas de ¡HOLA! Novias. Hacen hincapié en conseguir una tez jugosa, pestañas de impacto, el rubor perfecto... Eso sí, siempre con una premisa en común: la de buscar looks de belleza especialmente favorecedores que no resten naturalidad a las novias. El resultado son maquillajes fáciles de copiar con los que tú también podrás presumir de piel bonita y mirada de impacto en el gran día. Además, para ponértelo más sencillo, te desvelamos los productos estrella que han utilizado los make-up artists de Chanel para crear estos looks.

En este primer número, convertido en una gran guía de trucos, consejos y detalles para novias e invitadas, te desvelamos cuáles son los diseños, llenos de magia, que buscan embellecer a la novia y hacer que se sienta cómoda el día de su enlace. También los consejos de la aristócrata Inés Domecq que, en las páginas de ¡HOLA! Novias, explica todo lo que debe tener en cuenta una mujer para convertirse en la invitada perfecta.