Hemos encontrado en Zara el look nupcial de Marta Ortega

Ser considerada un icono de estilo es un título al que no pueden acceder muchas mujeres. Para lograrlo hay que ser fiel a una misma, vestir siempre de forma impecable y aportar, con cada look, algo diferente. La aristócrata Inés Domecq puede presumir de serlo. Sus estilismos son inspiradores, sobre todo cuando se trata de opciones para invitadas. Pero no es la única. Royals como Meghan Markle y la diseñadora Victoria Beckham también lo son. Dentro del mundo nupcial también hay mujeres que han marcado un antes y un después con sus vestidos. Carlota Casiraghi, Lady Gabriela Windsor… y sí, también la empresaria Marta Ortega, que este sábado celebra el primer aniversario de su boda. Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, fue el encargado de firmar el original conjunto de blusa y falda con el que la empresaria dio el 'sí, quiero' a Carlos Torretta el pasado 16 de noviembre de 2018. Un look de ensueño que puedes copiar gracias a la nueva colección de Zara.

Marta sustituyó el tradicional vestido de novia por un conjunto de blusa de cuello perkins, ligeramente plisada, y una sencilla falda que cubría sus zapatos. El exclusivo diseño de Alta Costura, hecho a medida, tampoco cumplía con los estándares en cuanto al color se refiere. Y es que, aunque las fotos oficiales difundidas por la pareja fueron en blanco y negro, las prendas tenían más bien un ligero tono rosado. Buceando en el catálogo del gigante de Inditex es posible encontrar una blusa rosa, casi blanca, que guarda grandes similitudes con la de la empresaria y que está disponible por 25,95 euros. Su cuello ligeramente subido y su cuerpo plisado recuerdan al diseño que Marta lució en el gran día. La mayor diferencia reside en las mangas. Si las del diseño de Valentino terminaban en un sencillo puño, estas lo hacen en un sutil volante.

El minimalismo que caracteriza a la empresaria se dejó entrever también en la falda que eligió para la ocasión, un diseño de gran caída que favorecía especialmente su silueta. Y que, como se pudo observar en algunas de las instantáneas, tenía bolsillos en los laterales, una tendencia que gusta cada vez a más novias. Además, estaba decorada por una lazada. Para la nueva temporada, Zara ha imaginado un sinfín de faldas, entre las que destacan varios diseños plisados en rosa claro y crudo. También es posible encontrar un modelo satinado con un pequeño lazo en la cintura, disponible por 25,95 euros. Aunque el modelo no es tan largo como el que lució Marta y el bolsillo es mucho más llamativo, bien podría convertirse en la prenda perfecta de cualquier novia que quiera inspirar su look en el de la empresaria y escapar de los diseños más convencionales.