Así fue el fabuloso segundo vestido de Lady Gabriella, un diseño de cuento de hadas La hija del príncipe Michael de Kent se cambió de look para la recepción ofrecida tras la ceremonia, y escogió un romántico modelo cuajado de incrustaciones de nácar

Después de conocer el espectacular vestido de novia de Lady Gabriella Windsor, un diseño de inspiración romántica firmado por Luisa Beccaria que contaba con detalles de encaje en las mangas y un velo de tul de seis metros de longitud, parecía difícil que la hija del príncipe Michael de Kent pudiera sorprender con su segunda elección de vestuario. Sin embargo, el estilismo que escogió para la recepción en Frogmore House ha superado todas las expectativas. Este segundo vestido nupcial, igualmente ideado por Luisa Beccaria (una diseñadora que también se ha colado en el armario de otras royals como Máxima de Holanda o Beatrice Borromeo) mantiene la estética delicada de la primera elección de Lady Gabriella, si bien está adaptado al código de vestuario, algo más flexible e informal, de la recepción.

El delicado chantilly vuelve a adquirir una gran importancia, pero se presenta en un cuerpo entallado de escote en 'V', mucho más moderno y seductor que el diseño con el que pasó por el altar. Añade, además, unas teatrales mangas con efecto capa, una de las tendencias en auge para numerosas damas reales europeas, incluyendo Meghan Markle o doña Letizia. La falda, confeccionada a base de numerosas capas de tul, era algo más voluminosa y está decorada mediante pequeñas incrustaciones de nácar. A pesar de que todavía no se han difundido imágenes de esta fabulosa creación, te mostramos el boceto dibujado por la diseñadora.

La tiara que lució Lady Gabriella para dar el 'sí,quiero', una joya de diamantes engastados en oro y plata de estilo clásico ruso que perteneció a su abuela -la princesa Marina de Grecia- y que llevó su madre, María Cristina von Reibnitz, en la ceremonia posterior a su enlace con el príncipe Michael de Kent, también formó parte del segundo estilismo, aunque, como es tradición, prescindió del velo, en este caso una impresionante pieza que superaba los de Diana de Gales y sus nueras.

Esta celebración posterior a la ceremonia ha tenido lugar en Frogmore House, muy cerca del lugar de residencia de los duques de Sussex, que viven con su bebé en Frogmore Cottage. Allí se reunieron muchos de los invitados a los que hemos visto desfilar hacia la capilla de San Jorge durante el mediodía, como previsiblemente la propia Beccaria y su hija, que asistieron a la aristócrata antes de entrar a la capilla para asegurarse de que todo estaba en orden. Pero la fiesta no terminó con esa cita, ya que posteriormente se ofreció una cena en la que Lady Gabriella lució un tercer vestido de la casa italiana, cuyos detalles aún no han trascendido. Asimismo, esta mañana se ha celebrado un misterioso brunch con los invitados en el que la royal se ha cambiado por cuarta vez de look.

