Qué podríamos esperar si Rihanna y John Galliano diseñaran el vestido de novia de la cantante No hay fecha de boda confirmada, pero la artista sabe cómo sería su look nupcial ideal

Decía Christian Dior que "un vestido es una pieza de arquitectura efímera diseñada para ensalzar las proporciones del cuerpo femenino". Una frase que, aplicada al sector nupcial, cobra todavía más importancia. Y es que si una mujer busca sentirse bella cada vez que se viste –no debemos olvidar que con la ropa se expresa mucho de nosotros mismos–, el día de su boda quiere estar radiante. Un motivo que lleva a muchas mujeres a imaginar cómo sería ese diseño soñado con el que dar el 'sí, quiero'. Y, en ese sentido, Rihanna no es una excepción.

En una entrevista concedida a la edición americana de Vogue, la cantante de Barbados aseguraba que, el día que se case, le encantaría que su vestido de novia fuera un diseño totalmente personalizado, creado entre ella y John Galliano. El mismo diseñador encargado de confeccionar el look nupcial de Kate Moss. Una declaración que ha vuelto a avivar los rumores sobre la posible boda de la artista. Y es que hace unos meses varios medios hablaron de la posibilidad de que Rihanna estuviera pensando en casarse con Hassan Jameel, con quien mantiene una relación bastante discreta. Lo cierto es que no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de la pareja, pero nos encantaría verla vestida de novia.

Pero, ¿qué podemos esperar de una posible colaboración entre la cantante y el diseñador? Basta analizar el estilo de Rihanna –sobre todo cuando acude a actos que requieren una etiqueta más marcada– y las creaciones del modisto para llegar a la conclusión de que podríamos olvidarnos de los vestidos minimalistas que, en las últimas temporadas, han conquistado a buena parte de las novias. Aunque tampoco habría que pensar en un diseño demasiado excesivo –como el que Rihanna eligió para la gala del MET de 2018, un look de Maison Margiela adaptado por John Galliano–, sino más bien en un vestido lleno de detalles y personalidad.

En su colección de primavera-verano 2019, Galliano presentó varios vestidos blancos que, aunque no estaban pensados para novias, sí podrían servir para ellas. Y, por qué no, inspirar a Rihanna para su look nupcial. Se trata de propuestas en las que las transparencias, las mangas abullonadas y las lazadas daban un aspecto renovado a vestidos con un cierto aire provenzal. También diseños de dos piezas, con los que dar un aire más actual y renovado al conjunto. Además, el creativo optó por combinarlos con botines negros, un contraste que también podría convencer a la de Barbados. No hay que olvidar que a Rihanna le gusta el riesgo.